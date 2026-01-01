Спочатку розкажіть історію за допомогою домену .news
1 649₴/р.479₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 71%
Про домен .news
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .news
Що таке домен .news?
Домен .news – це загальний домен верхнього рівня, створений для новинних, медіа та журналістських веб-сайтів. Він не має конкретних обмежень щодо відповідності вимогам і широко використовується для актуального, інформаційно-орієнтованого контенту.
Для кого призначений домен .news?
Домен .news підходить видавцям, ЗМІ, блогерам та організаціям, які хочуть своєчасно ділитися оновленнями. Він допомагає виділяти новинний контент, підвищувати авторитет та інформувати аудиторію про загальні або вузькі теми.
Чому варто обрати домен .news?
Домен .news з першого погляду чітко визначає ваш напрямок діяльності, допомагаючи відвідувачам швидко розпізнавати інформацію та оновлення. Він підтримує послідовний брендинг на вашому веб-сайті, в електронній пошті та маркетингових кампаніях у міру зростання вашої пропозиції контенту.
Інформація про домен .news
Домен верхнього рівня
.news
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
Перегляньте інші розширення доменів
.com
Найпопулярніший домен у світі
.online
Для бізнесу, який працює 24/7
.shop
Перетворіть відвідувачів на покупців
.io
Ідеальний домен для стартапу
.icu
Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...
.xyz
Сучасний та універсальний вибір
.pro
Покажіть світові, що ви вмієте найкраще
.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .news
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 479 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 649 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.