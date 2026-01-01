Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .news

Що таке домен .news? Домен .news – це загальний домен верхнього рівня, створений для новинних, медіа та журналістських веб-сайтів. Він не має конкретних обмежень щодо відповідності вимогам і широко використовується для актуального, інформаційно-орієнтованого контенту.

Для кого призначений домен .news? Домен .news підходить видавцям, ЗМІ, блогерам та організаціям, які хочуть своєчасно ділитися оновленнями. Він допомагає виділяти новинний контент, підвищувати авторитет та інформувати аудиторію про загальні або вузькі теми.