Спочатку розкажіть історію за допомогою домену .news

1 649/р.479/1-й рік
Знижка 71%
На 1 рік
.news

Про домен .news

Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .news

Що таке домен .news?

Домен .news – це загальний домен верхнього рівня, створений для новинних, медіа та журналістських веб-сайтів. Він не має конкретних обмежень щодо відповідності вимогам і широко використовується для актуального, інформаційно-орієнтованого контенту.

Для кого призначений домен .news?

Домен .news підходить видавцям, ЗМІ, блогерам та організаціям, які хочуть своєчасно ділитися оновленнями. Він допомагає виділяти новинний контент, підвищувати авторитет та інформувати аудиторію про загальні або вузькі теми.

Чому варто обрати домен .news?

Домен .news з першого погляду чітко визначає ваш напрямок діяльності, допомагаючи відвідувачам швидко розпізнавати інформацію та оновлення. Він підтримує послідовний брендинг на вашому веб-сайті, в електронній пошті та маркетингових кампаніях у міру зростання вашої пропозиції контенту.

Інформація про домен .news

Домен верхнього рівня
.news
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴

Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?

Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради

Як вибрати найкраще доменне ім'я

1. Додайте назву бренду

Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
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Поширені запитання про домен .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 479 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 649 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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