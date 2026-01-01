Зробіть свій бренд незабутнім за допомогою домену .fun
1 699₴/р.49₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 97%
Отримайте безплатний домен .fun, купивши хостинг-тариф "Web Premium" на 12 місяців.
Про домен .fun
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .fun
Що таке домен .fun?
Домен .fun — це загальний домен верхнього рівня, розроблений для розваг, хобі та ігрових проектів. Він відкритий для всіх і часто використовується для ігор, заходів, гумористичних сайтів та творчих спільнот.
Для кого підходить домен .fun?
Домен .fun підходить для розважальних блогів, ігрових спільнот, організаторів заходів, сервісів для вечірок та творців гумору, які прагнуть демонструвати жартівливий контент, створювати запам'ятовувані бренди та сигналізувати про безтурботні враження.
Чому варто обрати домен .fun?
Домен .fun чітко сигналізує про розважальний контент, допомагаючи відвідувачам зрозуміти ваш веб-сайт з першого погляду та роблячи вашу назву більш запам'ятовуваною. Він підтримує послідовний брендинг на вашому сайті, в електронній пошті та маркетингових каналах.
Інформація про домен .fun
Домен верхнього рівня
.fun
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
3 років
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Преміумзахист домену
Аддон
Блокування реєстратора
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
Перегляньте інші розширення доменів
.com
Найпопулярніший домен у світі
.online
Для бізнесу, який працює 24/7
.shop
Перетворіть відвідувачів на покупців
.io
Ідеальний домен для стартапу
.icu
Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...
.xyz
Сучасний та універсальний вибір
.pro
Покажіть світові, що ви вмієте найкраще
.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .fun
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs 49 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 699 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.