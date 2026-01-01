Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .fun

Що таке домен .fun? Домен .fun — це загальний домен верхнього рівня, розроблений для розваг, хобі та ігрових проектів. Він відкритий для всіх і часто використовується для ігор, заходів, гумористичних сайтів та творчих спільнот.

Для кого підходить домен .fun? Домен .fun підходить для розважальних блогів, ігрових спільнот, організаторів заходів, сервісів для вечірок та творців гумору, які прагнуть демонструвати жартівливий контент, створювати запам'ятовувані бренди та сигналізувати про безтурботні враження.