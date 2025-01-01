Хостинг для PrestaShop
Швидкісний PrestaShop хостинг для кращої роботи інтернет-магазину.
Розширене кешування LiteSpeed від Hostinger гарантує максимальну продуктивність PrestaShop.
Виберіть тариф хостингу PrestaShop
Хостинг PrestaShop, створений для успіху
Онлайн-підтримка
Дорога до успіху може бути складною. Але Hostinger завжди буде поруч! Віддана своїй справі професійна команда підтримки щодня стежитиме за всіма запитами й питаннями, що у вас виникатимуть.
Оптимізовані сервери для PrestaShop
Подібно до будівництва будинку насамперед потрібно переконатися в надійності фундаменту. Litespeed Cache гарантує максимальну продуктивність PrestaShop хостингу, підсилюючи наші сервери спеціальними конфігураціями.
Безплатний домен
Кожному інтернет-магазину потрібне ім'я, яке б запам'ятовувалося. Справляйте гарне враження з правильно підібраним доменом. Усі тарифи хостингу для PrestaShop терміном 12+ місяців включають безплатний домен на перший рік.
Чому PrestaShop?
CMS пропонує найкращі функції для створення інтернет-магазинів. Немає значення, скільки у вас досвіду в розробці eCommerce сайтів – PrestaShop одна з найнадійніших і найпотужніших платформ для подібних задач.
Зручність використання
Оптимізована під мобільні
Орієнтація на e-commerce
Інтернет-магазин на PrestaShop за декілька кроків від вас!
Слідуйте 3 простим крокам для запуску вашого онлайн-магазину.
Виберіть PrestaShop хостинг-тариф
Виберіть один з трьох доступних варіантів і додайте в кошик. Замовте 12-місячний тариф, щоб отримати безплатний домен!
Створіть свій інтернет-магазин
Завершіть процес оформлення замовлення і виконайте базове налаштування вашої покупки, щоб розпочати роботу.
Насолоджуйтесь хостингом
Встановіть PrestaShop одним натисканням миші, додайте свої товари або послуги й починайте продавати.
Усе необхідне для інтернет-магазину PrestaShop
Ваш успіх – це і наш успіх. Ми зацікавлені надати вам всі необхідні інструменти для досягнення вашої мети. Ознайомтеся з функціями хостингу для PrestaShop, які допоможуть отримати бажаний результат.
Встановлення за 1 клік
Час – гроші. Встановлення вручну часто займає багато часу і нервів, саме тому ми додали у вашу панель управління зручний інсталятор за 1 клік.
SSL/TLS захист
Залишайтеся у безпеці та будьте попереду конкурентів. Всі тарифи на рік включають довічний SSL/TLS сертифікат для захищеного обміну даними з сайтом та кращого SEO.
Захист від DDoS
Швидкість та аптайм вкрай важливі для успіху інтернет-магазину. Рухайтеся вперед із вбудованим захистом від DDoS-атак.
Вбудоване кешування
Швидкість і продуктивність сайту – це задоволені відвідувачі та вищий коефіцієнт конверсії. Ось що дає наше статичне кешування на стороні сервера!
Фокус на зростанні
Незалежно від того, як швидко розширюється і росте ваш інтернет-магазин, ми завжди знайдемо для вас рішення. Почніть з малого і зростайте разом з Hostinger!
Менеджер доступу
Не хочете надавати повний доступ до ваших даних, працюючи над магазином командою? Легко співпрацюйте з людьми, які працюють над вашим проєктом, через менеджер доступу!