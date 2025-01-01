Хостинг для PrestaShop

Швидкісний PrestaShop хостинг для кращої роботи інтернет-магазину.

Сервер LiteSpeed
Інсталятор PrestaShop за 1 клік
Технічна підтримка онлайн
Безплатний домен + SSL
10 дата-центрів у всьому світі
Аптайм 99,9%
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Розширене кешування LiteSpeed ​​від Hostinger гарантує максимальну продуктивність PrestaShop.

Prestashop
Litespeed
Cloudflare

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Хостинг PrestaShop, створений для успіху

Запуск інтернет-магазину необов'язково повинен бути складним. Hostinger має усе необхідне для успішного бізнесу у сфері електронної комерції. Спеціальний хостинг для PrestaShop забезпечить оптимальну роботу кошика та підвищить коефіцієнт конверсії.
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Хостинг PrestaShop, створений для успіху

Онлайн-підтримка

Дорога до успіху може бути складною. Але Hostinger завжди буде поруч! Віддана своїй справі професійна команда підтримки щодня стежитиме за всіма запитами й питаннями, що у вас виникатимуть.

Оптимізовані сервери для PrestaShop

Подібно до будівництва будинку насамперед потрібно переконатися в надійності фундаменту. Litespeed Cache гарантує максимальну продуктивність PrestaShop хостингу, підсилюючи наші сервери спеціальними конфігураціями.

Безплатний домен

Кожному інтернет-магазину потрібне ім'я, яке б запам'ятовувалося. Справляйте гарне враження з правильно підібраним доменом. Усі тарифи хостингу для PrestaShop терміном 12+ місяців включають безплатний домен на перший рік.

Чому PrestaShop?

CMS пропонує найкращі функції для створення інтернет-магазинів. Немає значення, скільки у вас досвіду в розробці eCommerce сайтів – PrestaShop одна з найнадійніших і найпотужніших платформ для подібних задач.

Зручність використання

Відкрити свій інтернет-магазин стало значно простіше. PrestaShop надає інструменти для досягнення успіху: зручна і зрозуміла панель адміністратора, докладна документація та інші корисні опції. До того ж вам не потрібно бути програмістом, щоб запустити онлайн-магазин!

Оптимізована під мобільні

Йдіть у ногу з тенденціями й технологічними досягненнями! Пошуковий трафік з мобільних пристроїв більший, ніж будь-коли раніше. Скористайтеся цим та збільште продажі, адаптувавши свій магазин PrestaShop під мобільні пристрої!

Орієнтація на e-commerce

Створіть свій інтернет-магазин на спеціалізованій платформі для бізнесу! Платформа PrestaShop орієнтована виключно на електронну комерцію, тому ви отримаєте швидкий кошик та інші функції.
Чому PrestaShop?

Інтернет-магазин на PrestaShop за декілька кроків від вас!

Слідуйте 3 простим крокам для запуску вашого онлайн-магазину.

01

Виберіть PrestaShop хостинг-тариф

Виберіть один з трьох доступних варіантів і додайте в кошик. Замовте 12-місячний тариф, щоб отримати безплатний домен!

02

Створіть свій інтернет-магазин

Завершіть процес оформлення замовлення і виконайте базове налаштування вашої покупки, щоб розпочати роботу.

03

Насолоджуйтесь хостингом

Встановіть PrestaShop одним натисканням миші, додайте свої товари або послуги й починайте продавати.

Усе необхідне для інтернет-магазину PrestaShop

Ваш успіх – це і наш успіх. Ми зацікавлені надати вам всі необхідні інструменти для досягнення вашої мети. Ознайомтеся з функціями хостингу для PrestaShop, які допоможуть отримати бажаний результат.

Встановлення за 1 клік

Встановлення за 1 клік

Час – гроші. Встановлення вручну часто займає багато часу і нервів, саме тому ми додали у вашу панель управління зручний інсталятор за 1 клік.

SSL/TLS захист

SSL/TLS захист

Залишайтеся у безпеці та будьте попереду конкурентів. Всі тарифи на рік включають довічний SSL/TLS сертифікат для захищеного обміну даними з сайтом та кращого SEO.

Захист від DDoS

Захист від DDoS

Швидкість та аптайм вкрай важливі для успіху інтернет-магазину. Рухайтеся вперед із вбудованим захистом від DDoS-атак.

Вбудоване кешування

Вбудоване кешування

Швидкість і продуктивність сайту – це задоволені відвідувачі та вищий коефіцієнт конверсії. Ось що дає наше статичне кешування на стороні сервера!

Фокус на зростанні

Фокус на зростанні

Незалежно від того, як швидко розширюється і росте ваш інтернет-магазин, ми завжди знайдемо для вас рішення. Почніть з малого і зростайте разом з Hostinger!

Менеджер доступу

Менеджер доступу

Не хочете надавати повний доступ до ваших даних, працюючи над магазином командою? Легко співпрацюйте з людьми, які працюють над вашим проєктом, через менеджер доступу!

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

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Поширені запитання про хостинг PrestaShop

Знайдіть відповіді на поширені запитання про хостинг PrestaShop

Що таке PrestaShop?

Що таке хостинг PrestaShop? Чи можу я розмістити свій магазин PrestaShop на VPS?

Як отримати доступ до бек-офісу PrestaShop?

Як PrestaShop розраховує вартість доставлення?

Чи надає PrestaShop функціональність мультимагазину?

Скільки модулів можна встановити за допомогою PrestaShop?

Усі модулі PrestaShop безплатні?

Чи є у вас вбудовані функції безпеки? Якими засобами безпеки буде захищено мій магазин PrestaShop?

Чи можу я спробувати інші скрипти електронної комерції, якщо мені не сподобається PrestaShop?