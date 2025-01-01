Так, ви можете розмістити свій PrestaShop на VPS. VPS-хостинг пропонує найкраще середовище для розвитку інтернет-магазину.

З VPS-хостингом PrestaShop від Hostinger ви отримаєте повний root-доступ для налаштування сервера LiteSpeed та встановлення найновіших версій PHP і MySQL. Окрім того, інтегроване кешування та HTTP/2 допоможуть підвищити продуктивність вашого сайту електронної комерції.

Якщо ваш магазин PrestaShop потребуватиме більше серверних ресурсів, ви зможете оновити їх всього кількома натисканнями миші. Це дозволить вам постійно забезпечувати хороший досвід покупок, незалежно від того, наскільки завантажений сайт.