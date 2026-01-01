Зареєструйте свій бізнес за допомогою домену .company

1 049/р.129/1-й рік
Знижка 88%
На 1 рік
.company

Про домен .company

Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .company

Що таке домен .company?

.company — це загальний домен верхнього рівня, розроблений для компаній будь-якого розміру та галузі. Він широко використовується для корпоративних сайтів, портфоліо та професійних онлайн-ідентичностей без обмежень щодо місцезнаходження.

Для кого призначений домен .company?

Домен .company ідеально підходить для корпорацій, агентств та B2B-провайдерів, які бажають мати чітку, професійну ідентичність. Він підходить холдинговим компаніям, дочірнім компаніям та глобальним командам, що мають єдину онлайн-присутність.

Чому варто обрати домен .company?

Домен .company чітко вказує на особливість вашої організації та підтримує послідовний, професійний імідж. Він допомагає відвідувачам швидко вас впізнати та добре працює на різних веб-сайтах, електронних адресах та в довгостроковому брендингу.

Інформація про домен .company

Домен верхнього рівня
.company
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴

Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?

Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради

Як вибрати найкраще доменне ім'я

1. Додайте назву бренду

Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
Хороші домени розбирають швидко. Знайдіть і зареєструйте свій уже сьогодні.Почати пошук

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Поширені запитання про домен .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 129 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 049 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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