Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .company

Що таке домен .company? .company — це загальний домен верхнього рівня, розроблений для компаній будь-якого розміру та галузі. Він широко використовується для корпоративних сайтів, портфоліо та професійних онлайн-ідентичностей без обмежень щодо місцезнаходження.

Для кого призначений домен .company? Домен .company ідеально підходить для корпорацій, агентств та B2B-провайдерів, які бажають мати чітку, професійну ідентичність. Він підходить холдинговим компаніям, дочірнім компаніям та глобальним командам, що мають єдину онлайн-присутність.