Зареєструйте свій бізнес за допомогою домену .company
1 049₴/р.129₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 88%
Про домен .company
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .company
Що таке домен .company?
.company — це загальний домен верхнього рівня, розроблений для компаній будь-якого розміру та галузі. Він широко використовується для корпоративних сайтів, портфоліо та професійних онлайн-ідентичностей без обмежень щодо місцезнаходження.
Для кого призначений домен .company?
Домен .company ідеально підходить для корпорацій, агентств та B2B-провайдерів, які бажають мати чітку, професійну ідентичність. Він підходить холдинговим компаніям, дочірнім компаніям та глобальним командам, що мають єдину онлайн-присутність.
Чому варто обрати домен .company?
Домен .company чітко вказує на особливість вашої організації та підтримує послідовний, професійний імідж. Він допомагає відвідувачам швидко вас впізнати та добре працює на різних веб-сайтах, електронних адресах та в довгостроковому брендингу.
Інформація про домен .company
Домен верхнього рівня
.company
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
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.pro
Покажіть світові, що ви вмієте найкраще
.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .company
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 129 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 049 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.