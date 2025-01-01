CMS-хостинг
Налаштуйте улюблену систему управління контентом і втілюйте свої ідеї у реальність.
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Business
Більше ресурсів і вдосконалені функції
349,00 ₴ЗНИЖКА 63%
129,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 249,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 50
Диск NVMe: 50 ГБ
Оперативна пам'ять: 1.5 ГБ
Ядер CPU: 2
Поштових скриньок: 50. Безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Щоденні бекапи (ціна 1.068,00 ₴)
Необмежений трафік
Необмежені бази даних
Безплатна міграція сайтів
Керований хостинг для WordPress
Прискорення WordPress
Кеш об'єктів для WordPress
Проміжне середовище WordPress
Конструктор сайтів
Гарантія повернення грошей 30 днів
Глобальні дата-центри
Виділені ресурси
Виділена IP-адреса
Всі характеристики
Найпопулярніший
Cloud Startup
Насолоджуйтеся оптимізованою продуктивністю та потужними ресурсами
849,00 ₴ЗНИЖКА 65%
299,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 599,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 100
Диск NVMe: 100 ГБ
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Ядер CPU: 2
Поштових скриньок: 100. Безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Щоденні бекапи (ціна 1.068,00 ₴)
Необмежений трафік
Необмежені бази даних
Безплатна міграція сайтів
Керований хостинг для WordPress
Прискорення WordPress
Кеш об'єктів для WordPress
Проміжне середовище WordPress
Конструктор сайтів
Гарантія повернення грошей 30 днів
Глобальні дата-центри
Виділені ресурси
Виділена IP-адреса
Всі характеристики
Cloud Professional
Оптимізований для професійних сайтів
1.739,00 ₴ЗНИЖКА 74%
449,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 1.339,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 200
Диск NVMe: 200 ГБ
Оперативна пам'ять: 6 ГБ
Ядер CPU: 4
Поштових скриньок: 100. Безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Щоденні бекапи (ціна 1.068,00 ₴)
Виділені ресурси
Виділена IP-адреса
Безплатна міграція сайтів
Керований хостинг для WordPress
Прискорення WordPress
Кеш об'єктів для WordPress
Проміжне середовище WordPress
Конструктор сайтів
Гарантія повернення грошей 30 днів
Глобальні дата-центри
Необмежений трафік
Необмежені бази даних
Всі характеристики
Умови оплати
Хостинг для WordPress
WordPress – королева систем управління контентом. Ідеальний вибір для блогів, інтернет-магазинів та інших сайтів. Скористайтеся гнучкістю WordPress! Висока продуктивність і безперебійна робота гарантовані.
Хостинг для Joomla
Joomla – це друга за популярністю CMS у світі. Розмістіть свій сайт на оптимізованих серверах Joomla та відчуйте, що таке справжня ефективність. Ми обіцяємо супроводжувати вас на кожному кроці!
Гарантія аптайму 99,9%
Гарантія повернення грошей - 30 днів
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