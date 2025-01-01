Хостинг для Joomla

Створіть сайт, про який ви мріяли, на надійному і швидкому, налаштованому для Joomla хостингу

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Тарифи хостингу, оптимізовані для Joomla

Персональні безплатні домени включено до річних тарифів "Premium" і "Business"!

Умови оплати

Хостинг для Joomla, який здивує вас

Протягом багатьох років ми працювали над вдосконаленням нашої серверної інфраструктури та ефективним використанням потужності. Отримайте все необхідне для запуску успішного сайту на Joomla!
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Хостинг для Joomla, який здивує вас

Онлайн-підтримка

Потрібна допомога під час налаштування чи перенесення сайту? Ми поруч! Команда підтримки, компетентна в питаннях Joomla, готова допомагати вам щоденно!

Покращені сервери Joomla

Блискавичне завантаження і максимальна продуктивність. Наші сервери налаштовані й оптимізовані для забезпечення найкращого хостингу Joomla незалежно від типу сайту.

Безплатний домен

Хороша назва важлива для будь-якого проєкту. Хостинг і домен в одному пакеті Hostinger! Тарифи хостингу для Joomla на рік і більше включають домен безплатно на перший рік використання.

Чому CMS Joomla?

Joomla, друга за популярністю CMS у світі, дозволяє легко та зручно керувати контентом! Незалежно від того, який сайт ви плануєте створити, ця CMS надасть вам всі інструменти для успішного виходу в онлайн.
Чому CMS Joomla?

Простота і гнучкість

Навіть якщо ви створюєте свій перший сайт – простота Joomla вас приємно здивує. Налаштуйте його одним натисканням миші та опублікуйте в інтернеті без навичок програмування!

Велика спільнота

За роки свого існування Joomla зібрала велику спільноту користувачів у мережі. Тому, з якою б проблемою ви не зіткнулися, вам завжди допоможуть знайти рішення!

Шаблони і розширення

Ви отримаєте максимальну свободу дій завдяки великій бібліотеці безплатних тем і плагінів Joomla. Додайте нові функції, щоб вразити відвідувачів красивим і зручним дизайном!

Онлайн вже сьогодні з хостингом для Joomla

Запустіть свій сайт на Joomla

01

Виберіть тариф

Виберіть одне з трьох рішень і перейдіть до кошика. Обравши тариф на 12 місяців, ви отримаєте безплатний домен і SSL!

02

Завершіть процес оплати

Завершіть покупку, щоб перейти в панель управління і налаштувати свої замовлення.

03

Запустіть сайт на Joomla

Розпочнімо! Встановіть Joomla за допомогою автовстановлювача та створіть власний сайт!

У нас є все для вашого успіху з Joomla

З Hostinger ви зможете зосередитися на головному. Всі сервери оптимізовані з використанням передових технологій, щоб забезпечити максимальну ефективність хостингу Joomla. Ми розробили власну панель управління з безліччю функцій задля кращого захисту і продуктивності!
У нас є все для вашого успіху з Joomla

Акселератор кешу

Підвищте швидкість вашого сайту на Joomla з кешуванням на стороні сервера та насолоджуйтеся великим обсягом трафіку!

Найновіші версії PHP

На наших серверах завжди встановлено найновіші версії PHP та MySQL, щоб забезпечити максимальну продуктивність та посилити безпеку.

SSL/TLS сертифікати

HTTPS – новий світовий стандарт, тому всі річні тарифи хостингу Joomla включають довічний SSL-сертифікат для підвищення довіри та SEO!

Посилена безпека

Безпека вашого сайту завжди на першому місці. Усі наші хостинг-тарифи включають SSL-сертифікати та захист від DDoS, щоб гарантувати безпечний перегляд сторінок для вас і відвідувачів сайту.

Аптайм 99,9%

Спеціальні команди інженерів і розробників спостерігають за серверами цілодобово, щоб ваш сайт завжди був онлайн.

Менеджер доступу

Створюєте сайт командою? Це не проблема! Тримайте дані свого акаунта під контролем і працюйте разом через менеджер доступу.
Хостинг для Joomla

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

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Поширені запитання про хостинг для Joomla

Знайдіть відповіді на часті запитання про хостинг Joomla

Що таке Joomla?

Чим вирізняється хостинг для Joomla?

Як перенести свій наявний сайт Joomla?

Які сайти можна створювати на Joomla?

Чи підходить Joomla для електронної комерції?

Наскільки безпечний хостинг Joomla?

Яка CMS краща: Joomla чи WordPress?