Хостинг для Joomla
Створіть сайт, про який ви мріяли, на надійному і швидкому, налаштованому для Joomla хостингу
Тарифи хостингу, оптимізовані для Joomla
Персональні безплатні домени включено до річних тарифів "Premium" і "Business"!
Хостинг для Joomla, який здивує вас
Онлайн-підтримка
Потрібна допомога під час налаштування чи перенесення сайту? Ми поруч! Команда підтримки, компетентна в питаннях Joomla, готова допомагати вам щоденно!
Покращені сервери Joomla
Блискавичне завантаження і максимальна продуктивність. Наші сервери налаштовані й оптимізовані для забезпечення найкращого хостингу Joomla незалежно від типу сайту.
Безплатний домен
Хороша назва важлива для будь-якого проєкту. Хостинг і домен в одному пакеті Hostinger! Тарифи хостингу для Joomla на рік і більше включають домен безплатно на перший рік використання.
Чому CMS Joomla?
Простота і гнучкість
Навіть якщо ви створюєте свій перший сайт – простота Joomla вас приємно здивує. Налаштуйте його одним натисканням миші та опублікуйте в інтернеті без навичок програмування!
Велика спільнота
За роки свого існування Joomla зібрала велику спільноту користувачів у мережі. Тому, з якою б проблемою ви не зіткнулися, вам завжди допоможуть знайти рішення!
Шаблони і розширення
Ви отримаєте максимальну свободу дій завдяки великій бібліотеці безплатних тем і плагінів Joomla. Додайте нові функції, щоб вразити відвідувачів красивим і зручним дизайном!
Онлайн вже сьогодні з хостингом для Joomla
Запустіть свій сайт на Joomla
Виберіть тариф
Виберіть одне з трьох рішень і перейдіть до кошика. Обравши тариф на 12 місяців, ви отримаєте безплатний домен і SSL!
Завершіть процес оплати
Завершіть покупку, щоб перейти в панель управління і налаштувати свої замовлення.
Запустіть сайт на Joomla
Розпочнімо! Встановіть Joomla за допомогою автовстановлювача та створіть власний сайт!
У нас є все для вашого успіху з Joomla
Акселератор кешу
Підвищте швидкість вашого сайту на Joomla з кешуванням на стороні сервера та насолоджуйтеся великим обсягом трафіку!
Найновіші версії PHP
На наших серверах завжди встановлено найновіші версії PHP та MySQL, щоб забезпечити максимальну продуктивність та посилити безпеку.
SSL/TLS сертифікати
HTTPS – новий світовий стандарт, тому всі річні тарифи хостингу Joomla включають довічний SSL-сертифікат для підвищення довіри та SEO!