Хостинг для Joomla

Joomla – одна з кращих альтернатив WordPress, хоча чіткого переможця серед цих CMS немає. Майже третина від усіх сайтів в інтернеті створена на базі цих систем управління контентом з відкритим вихідним кодом. Це чудові варіанти для створення онлайн-ресурсу зі своїми плюсами та мінусами.