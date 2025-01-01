Хостинг для Drupal
Перетворіть свою ідею на приголомшливий сайт з оптимізованим хостингом Drupal.
Виберіть свій хостинг для Drupal
Ви знали? Персональні безплатні домени входять до хостинг-тарифів "Premium" і "Business"!
Хостинг для Drupal – шлях до вашого успіху!
Експерти з Drupal
Потрібна допомога зі створенням або перенесенням вашого сайту? Не хвилюйтеся! Команда експертів допоможе вам вийти онлайн в найкоротші терміни. Звертайтеся!
Безплатний домен
Передусім для сайту потрібна унікальна назва. Отримайте її безплатно з Hostinger! Кожен річний тариф хостингу Drupal включає безплатний домен на один рік!
Сервери, оптимізовані для Drupal
Максимальна продуктивність та аптайм сайту Drupal на кожному етапі! Від HTTP/2 до найновішої версії PHP та MariaDB – ваш сайт перевершить будь-яку конкуренцію.
Чому CMS Drupal?
Орієнтована на розробників
Як одна з найбільш гнучких CMS, Drupal пропонує різноманітні модулі та варіанти налаштування. Реалізуйте будь-яку функцію, необхідну для успіху вашого сайту!
Надійний захист
Drupal – одна з небагатьох платформ, яка відповідає стандартам OWASP. Додайте до цього наш унікальний захист серверів і ви отримаєте максимально надійний хостинг!
Зручна для SEO
Отримайте більше переглядів з вбудованими функціями SEO. Виведіть ваш сайт на перші позиції пошуку та насолоджуйтесь стабільним потоком органічного трафіку.
Запустіть сайт із хостингом Drupal вже сьогодні
Виходьте в онлайн, виконавши три простих кроки.
Виберіть тариф хостингу
Почніть свою онлайн-подорож без вагань і жодного ризику! 30-денна гарантія повернення грошей включена.
Почніть роботу
Завершіть початкові налаштування. Якщо знадобиться допомога, наші експерти з Drupal завжди поруч!
Реалізуйте ідеї
Ось тут починає бути по-справжньому цікаво! Налаштуйте Drupal за 1 клік і почніть розробку сайту.
Всі функції для виняткових показників Drupal
Спеціальна панель управління
Щоб забезпечити вам абсолютну свободу, ми розробили унікальну панель управління з простою інтеграцією GIT і останніми стабільними випусками PHP.
Встановлення за 1 клік
Налаштуйте Drupal одним натисканням миші за допомогою автовстановлювача від Hostinger. Зосередьтеся на тому, що важливо, і почніть працювати на своєму сайті відразу!
Покращене кешування
Вражайте відвідувачів швидкістю завантаження сторінок сайту. Досягніть найвищих показників за допомогою нашого спеціального кешу Nginx та прискорювача fatcache.