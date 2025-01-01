Хостинг для Drupal

Перетворіть свою ідею на приголомшливий сайт з оптимізованим хостингом Drupal.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Виберіть свій хостинг для Drupal

Ви знали? Персональні безплатні домени входять до хостинг-тарифів "Premium" і "Business"!

Умови оплати

Хостинг для Drupal – шлях до вашого успіху!

Отримайте все необхідне для налаштування, запуску та обслуговування сайту Drupal. Протягом багатьох років роботи у сфері хостингу ми вдосконалювали нашу серверну інфраструктуру, щоб створити платформу, яка допоможе успішно вийти в онлайн. Гнучкість, швидкість та аптайм гарантовані!
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Хостинг для Drupal – шлях до вашого успіху!

Експерти з Drupal

Потрібна допомога зі створенням або перенесенням вашого сайту? Не хвилюйтеся! Команда експертів допоможе вам вийти онлайн в найкоротші терміни. Звертайтеся!

Безплатний домен

Передусім для сайту потрібна унікальна назва. Отримайте її безплатно з Hostinger! Кожен річний тариф хостингу Drupal включає безплатний домен на один рік!

Сервери, оптимізовані для Drupal

Максимальна продуктивність та аптайм сайту Drupal на кожному етапі! Від HTTP/2 до найновішої версії PHP та MariaDB – ваш сайт перевершить будь-яку конкуренцію.

Чому CMS Drupal?

Як одна з провідних систем управління контентом, Drupal пропонує гнучку платформу, яка підійде для створення будь-якого типу сайту – від простих портфоліо до інтернет-магазинів. Укомплектована функціями, орієнтованими на розробників, це одна з найкращих платформ, яка підійде як для початківців, так і для досвідчених професіоналів. Якщо ви хочете створити блог – вибирайте WordPress, але якщо ви хочете створити WordPress – вибирайте Drupal.
Чому CMS Drupal?

Орієнтована на розробників

Як одна з найбільш гнучких CMS, Drupal пропонує різноманітні модулі та варіанти налаштування. Реалізуйте будь-яку функцію, необхідну для успіху вашого сайту!

Надійний захист

Drupal – одна з небагатьох платформ, яка відповідає стандартам OWASP. Додайте до цього наш унікальний захист серверів і ви отримаєте максимально надійний хостинг!

Зручна для SEO

Отримайте більше переглядів з вбудованими функціями SEO. Виведіть ваш сайт на перші позиції пошуку та насолоджуйтесь стабільним потоком органічного трафіку.

Запустіть сайт із хостингом Drupal вже сьогодні

Виходьте в онлайн, виконавши три простих кроки.

01

Виберіть тариф хостингу

Почніть свою онлайн-подорож без вагань і жодного ризику! 30-денна гарантія повернення грошей включена.

02

Почніть роботу

Завершіть початкові налаштування. Якщо знадобиться допомога, наші експерти з Drupal завжди поруч!

03

Реалізуйте ідеї

Ось тут починає бути по-справжньому цікаво! Налаштуйте Drupal за 1 клік і почніть розробку сайту.

Всі функції для виняткових показників Drupal

Хостинг для Drupal включає всі необхідні інструменти для того, щоб ваш сайт виділявся серед решти. Отримайте нескінченні можливості з Hostinger!
Всі функції для виняткових показників Drupal

Спеціальна панель управління

Щоб забезпечити вам абсолютну свободу, ми розробили унікальну панель управління з простою інтеграцією GIT і останніми стабільними випусками PHP.

Встановлення за 1 клік

Налаштуйте Drupal одним натисканням миші за допомогою автовстановлювача від Hostinger. Зосередьтеся на тому, що важливо, і почніть працювати на своєму сайті відразу!

Покращене кешування

Вражайте відвідувачів швидкістю завантаження сторінок сайту. Досягніть найвищих показників за допомогою нашого спеціального кешу Nginx та прискорювача fatcache.

Захист від DDoS

Захист від DDoS-атак гарантує безпеку вашого сайту та зручний перегляд сторінок для відвідувачів.

SSL/TLS сертифікати

HTTPS захищає конфіденційні дані відвідувачів та клієнтів. Отримайте довічний SSL-сертифікат і підвищте рейтинг SEO вашого сайту на Drupal.

Менеджер доступу

Співпрацюєте з розробниками чи іншими людьми? Надайте доступ до свого хостинг-акаунта, не розкриваючи свої особисті дані!
Хостинг для Drupal

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

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Поширені запитання про хостинг Drupal

Знайдіть відповіді на часті запитання про хостинг для Drupal.

Що таке Drupal?

Що таке хостинг для Drupal і чим він відрізняється від інших?

Чи можу я перетворити сайт на Drupal в інтернет-магазин?

Чи ви допоможете мені перенести наявний сайт Drupal?

Як додати нові функції на сайт Drupal?

Яка CMS краща: Drupal чи WordPress?