Створюйте без обмежень з доменом .studio

2 039/р.569/1-й рік
Знижка 72%
На 1 рік
.studio

Про домен .studio

Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .studio

Що таке домен .studio?

Домен .studio — це загальний домен верхнього рівня, який часто використовують креативні фахівці, агентства та студії. Гнучкий та нейтральний до місцезнаходження, він підходить для портфоліо, продакшн-студій та дизайнерських брендів.

Для кого призначений домен .studio?

Домен .studio підходить дизайнерським агентствам, арт-студіям, фотографам та креативним фрілансерам, які демонструють портфоліо або послуги. Він ідеально підходить для виділення візуальних робіт та підсилення професійної творчої ідентичності.

Чому варто обрати домен .studio?

Домен .studio чітко сигналізує про простір, орієнтований на творчість або виробництво, допомагаючи відвідувачам одразу зрозуміти ваші послуги. Він підтримує послідовний брендинг на вашому веб-сайті, в електронній пошті та маркетингу в міру розвитку вашого бізнесу.

Інформація про домен .studio

Домен верхнього рівня
.studio
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴

Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?

Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради

Як вибрати найкраще доменне ім'я

1. Додайте назву бренду

Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
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Поширені запитання про домен .studio

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 569 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 2 039 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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