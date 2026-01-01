Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .studio

Що таке домен .studio? Домен .studio — це загальний домен верхнього рівня, який часто використовують креативні фахівці, агентства та студії. Гнучкий та нейтральний до місцезнаходження, він підходить для портфоліо, продакшн-студій та дизайнерських брендів.

Для кого призначений домен .studio? Домен .studio підходить дизайнерським агентствам, арт-студіям, фотографам та креативним фрілансерам, які демонструють портфоліо або послуги. Він ідеально підходить для виділення візуальних робіт та підсилення професійної творчої ідентичності.