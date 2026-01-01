Знижка до 68 % на

шорст Deepseek

Розгорніть систему Deepseek Harness одним клацанням миші

Безплатні автоматичні бекапи 
Сканер шкідливих програм
Помічник ШІ агента Hostinger
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
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Оберіть свій ідеальний план підвісної системи Deepseek

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Дата-центри по всьому світу
Безплатні щотижневі бекапи
Управління брандмауером
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Вебтермінал ШІ
Безплатний домен на 1 рік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Дата-центри по всьому світу
Безплатні щотижневі бекапи
Управління брандмауером
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Вебтермінал ШІ
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме ваш тариф.

Розумніші робочі процеси для глибшого аналізу

Deepseek Harness — це фреймворк з відкритим кодом, де кожна можливість є плагіном. Моделі, інструменти, навички та навіть інші агенти кодування можна міняти місцями та перекомпоновувати, що дає вам повний контроль над тим, як створюються та працюють ваші агенти ШІ, не торкаючись ядра.

Запуск Deepseek Harness на VPS дозволяє вам повністю контролювати ресурси, адаптуючи потужності до потреб проекту. Така конфігурація забезпечує стабільну продуктивність для кількох аналізів і спрощує безпечне керування робочими навантаженнями з часом.
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Все, що вам потрібно для вашої підвісної системи Deepseek

Надайте своїм агентам Deepseek Harness виділені ресурси для виконання більших робочих навантажень з необхідною продуктивністю та контролем.

Посилена безпека

Виявляйте будь-які шкідливі файли за допомогою сканера шкідливих програм. Захистіть свій сервер за допомогою захисту від DDoS-атак та вбудованого брандмауера. Контролюйте доступність свого веб-сайту за допомогою виділеної IP-адреси.

Ремінь глибокого пошуку

Першокласна продуктивність

Ваш сервер працюватиме на процесорах AMD EPYC та SSD-накопичувачі NVMe, а також ви отримаєте інфраструктуру зі швидкістю 300 Мбіт/с для ваших потреб. Якщо вам потрібно більше ресурсів VPS, ви можете будь-коли оновити його кількома кліками.

Ремінь глибокого пошуку

Повний контроль з виходом

Налаштуйте свій Deepseek Harness з повним root-доступом, як вам потрібно. Перш ніж вносити будь-які серйозні зміни, зробіть безкоштовний знімок вручну. У разі потреби відновіть свої дані за допомогою останньої безкоштовної автоматичної резервної копії.

Ремінь глибокого пошуку

Посилена безпека

Виявляйте будь-які шкідливі файли за допомогою сканера шкідливих програм. Захистіть свій сервер за допомогою захисту від DDoS-атак та вбудованого брандмауера. Контролюйте доступність свого веб-сайту за допомогою виділеної IP-адреси.

Ремінь глибокого пошуку

Першокласна продуктивність

Ваш сервер працюватиме на процесорах AMD EPYC та SSD-накопичувачі NVMe, а також ви отримаєте інфраструктуру зі швидкістю 300 Мбіт/с для ваших потреб. Якщо вам потрібно більше ресурсів VPS, ви можете будь-коли оновити його кількома кліками.

Ремінь глибокого пошуку

Повний контроль з виходом

Налаштуйте свій Deepseek Harness з повним root-доступом, як вам потрібно. Перш ніж вносити будь-які серйозні зміни, зробіть безкоштовний знімок вручну. У разі потреби відновіть свої дані за допомогою останньої безкоштовної автоматичної резервної копії.

Ремінь глибокого пошуку

Рекомендоване розташування сервера:

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Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Збільште швидкість, обравши розташування сервера якомога ближче до вашої аудиторії. Наші дата-центри розташовані в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.

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Ремінь Deepseek, на який ви можете покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

Maxim Shishkin
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Hostinger щоразу вражає! Чат-бот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀

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Kodee – помічник ШІ, який професійно подбає про ваш VPS.

Помічник ШІ завжди на зв’язку та доступний без додаткової плати. Він впорається з будь-якими завданнями щодо VPS – виправлення помилок, налаштування брандмауера або управління даними. Помічник ШІ значно зекономить ваш час, перетворюючи прості команди на ефективну роботу сервера.
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30-денна гарантія повернення грошей

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Найчастіші запитання щодо VPS Deepseek Harness

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги Deepseek Harness.
DeepSeek Harness — це харнес-програма з відкритим кодом, яка забезпечує середовище виконання на основі плагінів для агентів штучного інтелекту, особливо для робочих процесів кодування та автоматизації. На VPS ви можете запускати його веб-інтерфейс або інтерфейс термінала, підключати постачальників LLM, таких як DeepSeek, та оркеструвати плагіни для таких завдань, як редагування коду, рефакторинг проектів, обробка даних та інші робочі процеси, керовані агентами.
Запуск DeepSeek Harness на VPS забезпечує постійну роботу середовища вашого агента, тому тривалі завдання та фонові робочі процеси можуть продовжуватися, навіть коли ваш ноутбук не в мережі. VPS також централізує вашу конфігурацію, плагіни та робочі простори в одному доступному місці, що корисно, якщо ви хочете отримати доступ до harness з кількох пристроїв або співпрацювати з колегами через безпечні з’єднання.
З VPS ви зазвичай маєте root-доступ або доступ sudo, тому ви контролюєте весь стек DeepSeek Harness: версії Node.js, змінні середовища, правила брандмауера, менеджери процесів та структуру сховища. Ви можете керувати плагінами з вихідних кодів Git, підключати користувацькі інструменти та моделювати кінцеві точки, а також створювати сценарії автоматизації на системному рівні навколо цього стеку за допомогою shell, cron, Docker або інших інструментів оркестрації, які відповідають вашому робочому процесу.
VPS добре підходить для DeepSeek Harness, оскільки ви можете вибрати профілі процесора, пам'яті та диска, які відповідають робочому навантаженню ваших агентів, і масштабувати їх у міру зростання використання. Ви можете контролювати процес об'єднання за допомогою таких інструментів, як systemd або Docker, використовувати знімки та резервні копії для відновлення, а також розміщувати сервер у регіонах, близьких до кінцевих точок вашої моделі, щоб мінімізувати затримку для викликів API.
Ця конфігурація ідеально підходить для розробників, фахівців з обробки даних та невеликих команд, яким потрібен постійний спільний інструмент штучного інтелекту для проектів кодування та автоматизації. Вона також підходить для досвідчених користувачів, які часто працюють з кількох машин, потребують відтворюваних середовищ для експериментів або хочуть розмістити налаштоване робоче середовище агента, яке може з часом розвиватися за допомогою плагінів та нових робочих процесів.

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