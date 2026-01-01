шорст Deepseek
Розгорніть систему Deepseek Harness одним клацанням миші
Оберіть свій ідеальний план підвісної системи Deepseek
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Розумніші робочі процеси для глибшого аналізу
Все, що вам потрібно для вашої підвісної системи Deepseek
Посилена безпека
Виявляйте будь-які шкідливі файли за допомогою сканера шкідливих програм. Захистіть свій сервер за допомогою захисту від DDoS-атак та вбудованого брандмауера. Контролюйте доступність свого веб-сайту за допомогою виділеної IP-адреси.
Першокласна продуктивність
Ваш сервер працюватиме на процесорах AMD EPYC та SSD-накопичувачі NVMe, а також ви отримаєте інфраструктуру зі швидкістю 300 Мбіт/с для ваших потреб. Якщо вам потрібно більше ресурсів VPS, ви можете будь-коли оновити його кількома кліками.
Повний контроль з виходом
Налаштуйте свій Deepseek Harness з повним root-доступом, як вам потрібно. Перш ніж вносити будь-які серйозні зміни, зробіть безкоштовний знімок вручну. У разі потреби відновіть свої дані за допомогою останньої безкоштовної автоматичної резервної копії.
Посилена безпека
Виявляйте будь-які шкідливі файли за допомогою сканера шкідливих програм. Захистіть свій сервер за допомогою захисту від DDoS-атак та вбудованого брандмауера. Контролюйте доступність свого веб-сайту за допомогою виділеної IP-адреси.
Першокласна продуктивність
Ваш сервер працюватиме на процесорах AMD EPYC та SSD-накопичувачі NVMe, а також ви отримаєте інфраструктуру зі швидкістю 300 Мбіт/с для ваших потреб. Якщо вам потрібно більше ресурсів VPS, ви можете будь-коли оновити його кількома кліками.
Повний контроль з виходом
Налаштуйте свій Deepseek Harness з повним root-доступом, як вам потрібно. Перш ніж вносити будь-які серйозні зміни, зробіть безкоштовний знімок вручну. У разі потреби відновіть свої дані за допомогою останньої безкоштовної автоматичної резервної копії.
Ремінь Deepseek, на який ви можете покластися
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