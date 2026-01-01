Розумніші робочі процеси для глибшого аналізу

Deepseek Harness — це фреймворк з відкритим кодом, де кожна можливість є плагіном. Моделі, інструменти, навички та навіть інші агенти кодування можна міняти місцями та перекомпоновувати, що дає вам повний контроль над тим, як створюються та працюють ваші агенти ШІ, не торкаючись ядра.Запуск Deepseek Harness на VPS дозволяє вам повністю контролювати ресурси, адаптуючи потужності до потреб проекту. Така конфігурація забезпечує стабільну продуктивність для кількох аналізів і спрощує безпечне керування робочими навантаженнями з часом.