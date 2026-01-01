Допоможіть людям вирішити їхні проблеми з доменом .solutions

1 569/р.179/1-й рік
Знижка 89%
На 1 рік
.solutions

Про домен .solutions

Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .solutions

Що таке домен .solutions?

.solutions – це загальний домен верхнього рівня, що підходить для компаній та фахівців, що пропонують послуги, відповіді або вирішення проблем. Він широко використовується для консалтингових компаній, постачальників технічних послуг та сайтів, що спеціалізуються на підтримці.

Для кого призначений домен .solutions?

Домен .solutions підходить консультантам, агентствам, постачальникам програмного забезпечення та технологічним стартапам, що зосереджені на вирішенні проблем клієнтів. Він сигналізує про досвід у вирішенні проблем для сервісних компаній, SaaS-інструментів та платформ підтримки.

Чому варто обрати домен .solutions?

Домен .solutions чітко сигналізує про те, що ви надаєте відповіді та послуги з вирішення проблем, допомагаючи відвідувачам швидко зрозуміти вашу цінність. Він підтримує послідовний брендинг на вашому веб-сайті, в електронній пошті та маркетингу в міру розвитку вашого бізнесу.

Інформація про домен .solutions

Домен верхнього рівня
.solutions
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴

Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?

Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради

Як вибрати найкраще доменне ім'я

1. Додайте назву бренду

Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
Хороші домени розбирають швидко. Знайдіть і зареєструйте свій уже сьогодні.Почати пошук

Перегляньте інші розширення доменів

.com

Найпопулярніший домен у світі

749 ₴229/1-й рікПеревірити доступність

.online

Для бізнесу, який працює 24/7

1 569 ₴49/1-й рікПеревірити доступність

.shop

Перетворіть відвідувачів на покупців

1 519 ₴49/1-й рікПеревірити доступність

.io

Ідеальний домен для стартапу

3 259 ₴1 389/1-й рікПеревірити доступність

.icu

Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...

699 ₴89/1-й рікПеревірити доступність

.xyz

Сучасний та універсальний вибір

869 ₴89/1-й рікПеревірити доступність

.pro

Покажіть світові, що ви вмієте найкраще

1 389 ₴129/1-й рікПеревірити доступність

.cloud

Простір для запуску сучасного бізнесу

1 129 ₴89/1-й рікПеревірити доступність

Поширені запитання про домен .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 179 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 569 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.