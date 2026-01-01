Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .solutions

Що таке домен .solutions? .solutions – це загальний домен верхнього рівня, що підходить для компаній та фахівців, що пропонують послуги, відповіді або вирішення проблем. Він широко використовується для консалтингових компаній, постачальників технічних послуг та сайтів, що спеціалізуються на підтримці.

Для кого призначений домен .solutions? Домен .solutions підходить консультантам, агентствам, постачальникам програмного забезпечення та технологічним стартапам, що зосереджені на вирішенні проблем клієнтів. Він сигналізує про досвід у вирішенні проблем для сервісних компаній, SaaS-інструментів та платформ підтримки.