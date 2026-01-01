Допоможіть людям вирішити їхні проблеми з доменом .solutions
1 569₴/р.179₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 89%
Про домен .solutions
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .solutions
Що таке домен .solutions?
.solutions – це загальний домен верхнього рівня, що підходить для компаній та фахівців, що пропонують послуги, відповіді або вирішення проблем. Він широко використовується для консалтингових компаній, постачальників технічних послуг та сайтів, що спеціалізуються на підтримці.
Для кого призначений домен .solutions?
Домен .solutions підходить консультантам, агентствам, постачальникам програмного забезпечення та технологічним стартапам, що зосереджені на вирішенні проблем клієнтів. Він сигналізує про досвід у вирішенні проблем для сервісних компаній, SaaS-інструментів та платформ підтримки.
Чому варто обрати домен .solutions?
Домен .solutions чітко сигналізує про те, що ви надаєте відповіді та послуги з вирішення проблем, допомагаючи відвідувачам швидко зрозуміти вашу цінність. Він підтримує послідовний брендинг на вашому веб-сайті, в електронній пошті та маркетингу в міру розвитку вашого бізнесу.
Інформація про домен .solutions
Домен верхнього рівня
.solutions
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
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Поширені запитання про домен .solutions
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 179 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 569 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.