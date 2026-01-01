Нехай ваша творчість говорить через домен .art
1 129₴/р.89₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 92%
Про домен .art
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .art
Що таке домен .art?
.art — це загальний домен верхнього рівня, призначений для художників, галерей, музеїв та креативних брендів. Він відкритий для всіх у всьому світі та зазвичай використовується для портфоліо, виставок та інших мистецьких проектів.
Для кого призначений домен .art?
Домен .art підходить художникам, галереям, музеям та творчим студіям, яким потрібен чіткий та запам'ятовуваний простір для демонстрації робіт онлайн. Він підходить для портфоліо, виставок, проектів цифрового мистецтва та культурних організацій.
Чому варто обрати домен .art?
Домен .art сигналізує про чіткий акцент на креативності та візуальній роботі, допомагаючи відвідувачам миттєво зрозуміти ваш веб-сайт. Він підтримує послідовний брендинг на вашому сайті, в електронній пошті та маркетингу в міру розвитку вашого портфоліо або бізнесу.
Інформація про домен .art
Домен верхнього рівня
.art
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
3 років
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
Перегляньте інші розширення доменів
.com
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.online
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.xyz
Сучасний та універсальний вибір
.pro
Покажіть світові, що ви вмієте найкраще
.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .art
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 89 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 129 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.