Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .art

Що таке домен .art? .art — це загальний домен верхнього рівня, призначений для художників, галерей, музеїв та креативних брендів. Він відкритий для всіх у всьому світі та зазвичай використовується для портфоліо, виставок та інших мистецьких проектів.

Для кого призначений домен .art? Домен .art підходить художникам, галереям, музеям та творчим студіям, яким потрібен чіткий та запам'ятовуваний простір для демонстрації робіт онлайн. Він підходить для портфоліо, виставок, проектів цифрового мистецтва та культурних організацій.