Найкращий дешевий хостинг

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Безплатний SSL Онлайн-підтримка
39,00  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Купіть бажаний тариф за низькою ціною

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Чому варто вибрати Hostinger?

Підтримка онлайн

Незалежно від того, в якому аспекті хостингу потрібна допомога, наша команда підтримки клієнтів буде поруч, щоб допомогти вам вчитися, зростати та досягти успіху. Скористайтеся нашими дешевими послугами хостингу та отримайте професійну технічну підтримку.

Низька ціна, відмінний сервіс

Надійний спільний хостинг за ціною, що складно знайти. Розмістіть свій сайт в Hostinger і не бійтеся неприємних сюрпризів, таких як приховані платежі або погане обслуговування.

Просте налаштування й управління

Наша панель hPanel має інтуїтивно зрозумілий дизайн, в якому можна швидко зорієнтуватися. З її допомогою ви легко справлятиметеся зі складнішими завданнями, такими як створення акаунта FTP або налаштування електронної пошти. А зручний автовстановлювач програм допоможе вам встановити WordPress або будь-яку іншу CMS за лічені хвилини.
Підтримка онлайн

Гарантія швидкості та аптайму

Наявність кількох дата-центрів у всьому світі дозволяє нам гарантувати високу швидкість завантаження та показник аптайму 99.99%. Навіть із нашим найдешевшим тарифом ви отримаєте достатньо серверних ресурсів, щоб забезпечити безперебійну та швидку роботу сайту.

Всі ресурси для успішного старту

Отримайте 30 ГБ SSD, достатню пропускну здатність, підтримку PHP, MySQL, FTP, акаунт пошти на основі домену, безплатний SSL-сертифікат та інші інструменти, необхідні для повноцінного функціонування сайту.
Гарантія швидкості та аптайму

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

Почати

Досягайте більшого з невеликими вкладеннями

Почніть свою онлайн-подорож вже сьогодні. Вчіться, творіть й розвивайтеся.

Ідеально підходить для WordPress

Всі тарифи нашого спільного хостингу оптимізовані для WordPress. Кожен тариф включає встановлювач WordPress в один клік для швидкого та зручного налаштування. Вбудований майстер створення сайтів WordPress допоможе вам без проблем створити сайт на цій CMS, а сервер LiteSpeed забезпечить його швидке завантаження.
Ідеально підходить для WordPress

Завоюйте довіру та репутацію

Кожен тариф хостингу включає безплатний SSL-сертифікат, який подбає про безпечне з'єднання між користувачами та сайтом. Наявність сертифіката не тільки захистить вас та ваших відвідувачів, але й зміцнить репутацію вашого бренду та довіру до нього.
Завоюйте довіру та репутацію

Хороший початок – половина справи

Скористайтеся нашим найдешевшим тарифом, щоб отримати доступ до багатофункціонального середовища для розміщення сайту. Наша інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні панель управління спільним хостингом дозволяє легко вчитися, експериментувати та реалізовувати ідеї.
Хороший початок – половина справи

Виникли запитання?

Наша команда підтримки готова відповісти на будь-які запитання онлайн. Просто напишіть нам і ми допоможемо вам знайти найкраще рішення.

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Поширені запитання про дешевий хостинг

Знайдіть відповіді на часті питання про дешевий хостинг.

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Чи можу я змінити дешевий хостинг на дорожчий тариф в майбутньому?

Як я можу отримати дешевий хостинг і безплатний домен?

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Чи можу я розмістити свій бізнес-сайт на вашому дешевому хостингу?

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Чи можна перенести сайт на дешевий хостинг безплатно?