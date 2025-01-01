Найкращий дешевий хостинг
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Безплатний SSL Онлайн-підтримка
39,00 ₴ /міс.
Гарантія повернення грошей – 30 днів
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Single
Найкраще рішення для початківців
199,00 ₴ЗНИЖКА 80%
39,00 ₴ /міс.
0 міс. БЕЗПЛАТНО
Вартість продовження 89,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Сайтів: 1
SSD-диск 10 ГБ
Трафік 100 ГБ
Необмежені безплатні SSL
Щотижневі бекапи
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Всі характеристики
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Premium
Усе необхідне для створення сайту
299,00 ₴ЗНИЖКА 74%
79,00 ₴ /міс.
+ міс. безплатно
Вартість продовження 129,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 25
SSD-диск 25 ГБ
Необмежений трафік
Необмежені безплатні SSL
Щотижневі бекапи
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Всі характеристики
Business
Більше ресурсів і вдосконалені функції
349,00 ₴ЗНИЖКА 63%
129,00 ₴ /міс.
+ міс. безплатно
Вартість продовження 249,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 50
Диск NVMe: 50 ГБ
Необмежений трафік
Необмежені безплатні SSL
Щоденні бекапи (ціна 1.068,00 ₴)
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
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Чому варто вибрати Hostinger?
Підтримка онлайн
Незалежно від того, в якому аспекті хостингу потрібна допомога, наша команда підтримки клієнтів буде поруч, щоб допомогти вам вчитися, зростати та досягти успіху. Скористайтеся нашими дешевими послугами хостингу та отримайте професійну технічну підтримку.
Низька ціна, відмінний сервіс
Надійний спільний хостинг за ціною, що складно знайти. Розмістіть свій сайт в Hostinger і не бійтеся неприємних сюрпризів, таких як приховані платежі або погане обслуговування.
Просте налаштування й управління
Наша панель hPanel має інтуїтивно зрозумілий дизайн, в якому можна швидко зорієнтуватися. З її допомогою ви легко справлятиметеся зі складнішими завданнями, такими як створення акаунта FTP або налаштування електронної пошти. А зручний автовстановлювач програм допоможе вам встановити WordPress або будь-яку іншу CMS за лічені хвилини.
Гарантія швидкості та аптайму
Наявність кількох дата-центрів у всьому світі дозволяє нам гарантувати високу швидкість завантаження та показник аптайму 99.99%. Навіть із нашим найдешевшим тарифом ви отримаєте достатньо серверних ресурсів, щоб забезпечити безперебійну та швидку роботу сайту.
Всі ресурси для успішного старту
Отримайте 30 ГБ SSD, достатню пропускну здатність, підтримку PHP, MySQL, FTP, акаунт пошти на основі домену, безплатний SSL-сертифікат та інші інструменти, необхідні для повноцінного функціонування сайту.
Досягайте більшого з невеликими вкладеннями
Почніть свою онлайн-подорож вже сьогодні. Вчіться, творіть й розвивайтеся.
Ідеально підходить для WordPress
Всі тарифи нашого спільного хостингу оптимізовані для WordPress. Кожен тариф включає встановлювач WordPress в один клік для швидкого та зручного налаштування. Вбудований майстер створення сайтів WordPress допоможе вам без проблем створити сайт на цій CMS, а сервер LiteSpeed забезпечить його швидке завантаження.
Завоюйте довіру та репутацію
Кожен тариф хостингу включає безплатний SSL-сертифікат, який подбає про безпечне з'єднання між користувачами та сайтом. Наявність сертифіката не тільки захистить вас та ваших відвідувачів, але й зміцнить репутацію вашого бренду та довіру до нього.
Хороший початок – половина справи
Скористайтеся нашим найдешевшим тарифом, щоб отримати доступ до багатофункціонального середовища для розміщення сайту. Наша інтуїтивно зрозуміла та проста у використанні панель управління спільним хостингом дозволяє легко вчитися, експериментувати та реалізовувати ідеї.
Поширені запитання про дешевий хостинг
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