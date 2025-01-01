Дешевий хостинг, який ми пропонуємо – це наш тариф загального хостингу "Простий". Чудовий варіант для новачків, які хочуть створити власний сайт, але не хочуть переплачувати за непотрібні їм на цьому етапі функції хостингу.

Загалом спільний хостинг не найкращий варіант, якщо ви хочете розмістити кілька сайтів, запустити інтернет-магазин чи навантажений трафіком сайт, проте для старту вам вистачить навіть тарифу "Простий".

Навіть найдешевші тарифи нашого хостингу включають конструктор сайтів, SSD 50 ГБ, 100 ГБ пропускної здатності, безплатний SSL-сертифікат, захист Cloudflare та 30-денну гарантію повернення грошей.