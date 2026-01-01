Дайте своєму голосу дім за допомогою домену .blog
1 309₴/р.89₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 93%
Про домен .blog
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .blog
Що таке домен .blog?
Домен .blog — це загальний домен верхнього рівня, створений для блогів та особистих чи професійних публікацій. Він відкритий для всіх і широко використовується авторами, брендами та веб-сайтами, орієнтованими на контент.
Для кого підходить домен .blog?
Домен .blog підходить для авторів, творців контенту, маркетологів та медіа-команд, які шукають зручний дім для статей та лідерських ідей. Він підходить для особистих блогів, новинних центрів компанії та нішевих видавничих проектів.
Чому варто обрати домен .blog?
Домен .blog чітко сигналізує про сайти, орієнтовані на контент, допомагаючи відвідувачам миттєво зрозуміти ваш веб-сайт і легко його запам’ятати. Він забезпечує послідовний, професійний вибір для ваших публікацій, адрес електронної пошти та довгострокового розвитку бренду.
Інформація про домен .blog
Домен верхнього рівня
.blog
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
3 років
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
Перегляньте інші розширення доменів
.com
Найпопулярніший домен у світі
.online
Для бізнесу, який працює 24/7
.shop
Перетворіть відвідувачів на покупців
.io
Ідеальний домен для стартапу
.icu
Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...
.xyz
Сучасний та універсальний вибір
.pro
Покажіть світові, що ви вмієте найкраще
.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .blog
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 89 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 309 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.