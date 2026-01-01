Дайте своєму голосу дім за допомогою домену .blog

1 309/р.89/1-й рік
Знижка 93%
На 1 рік
.blog

Про домен .blog

Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .blog

Що таке домен .blog?

Домен .blog — це загальний домен верхнього рівня, створений для блогів та особистих чи професійних публікацій. Він відкритий для всіх і широко використовується авторами, брендами та веб-сайтами, орієнтованими на контент.

Для кого підходить домен .blog?

Домен .blog підходить для авторів, творців контенту, маркетологів та медіа-команд, які шукають зручний дім для статей та лідерських ідей. Він підходить для особистих блогів, новинних центрів компанії та нішевих видавничих проектів.

Чому варто обрати домен .blog?

Домен .blog чітко сигналізує про сайти, орієнтовані на контент, допомагаючи відвідувачам миттєво зрозуміти ваш веб-сайт і легко його запам’ятати. Він забезпечує послідовний, професійний вибір для ваших публікацій, адрес електронної пошти та довгострокового розвитку бренду.

Інформація про домен .blog

Домен верхнього рівня
.blog
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
3 років
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Плата ICANN
8,26 ₴

Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?

Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради

Як вибрати найкраще доменне ім'я

1. Додайте назву бренду

Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
Хороші домени розбирають швидко. Знайдіть і зареєструйте свій уже сьогодні.Почати пошук

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Поширені запитання про домен .blog

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 89 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 309 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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