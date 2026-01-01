Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .blog

Що таке домен .blog? Домен .blog — це загальний домен верхнього рівня, створений для блогів та особистих чи професійних публікацій. Він відкритий для всіх і широко використовується авторами, брендами та веб-сайтами, орієнтованими на контент.

Для кого підходить домен .blog? Домен .blog підходить для авторів, творців контенту, маркетологів та медіа-команд, які шукають зручний дім для статей та лідерських ідей. Він підходить для особистих блогів, новинних центрів компанії та нішевих видавничих проектів.