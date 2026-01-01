Залучайте клієнтів за допомогою домену .agency

1 569/р.179/1-й рік
Знижка 89%
На 1 рік
.agency

Про домен .agency

Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .agency

Що таке домен .agency?

Домен .agency — це відкритий загальний домен верхнього рівня, запроваджений для агентств, сервісних фірм та професійних команд. Він широко використовується маркетинговими, креативними, рекрутинговими та консалтинговими компаніями.

Для кого призначений домен .agency?

Домен .agency ідеально підходить для маркетингових агентств, креативних студій, рекрутингових фірм та консалтингових команд, які бажають мати чітку, професійну ідентичність в Інтернеті. Він підходить як вузькоспеціалізованим, так і багатопрофільним агентствам.

Чому варто обрати домен .agency?

Домен .agency чітко повідомляє про ваші професійні послуги та робить ваш бренд легшим для впізнавання. Він підтримує узгоджене найменування на вашому веб-сайті, в електронній пошті та кампаніях, допомагаючи підтримувати чіткість у міру масштабування вашого бізнесу.

Інформація про домен .agency

Домен верхнього рівня
.agency
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴

Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?

Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради

Як вибрати найкраще доменне ім'я

1. Додайте назву бренду

Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
Хороші домени розбирають швидко. Знайдіть і зареєструйте свій уже сьогодні.Почати пошук

Перегляньте інші розширення доменів

.com

Найпопулярніший домен у світі

749 ₴229/1-й рікПеревірити доступність

.online

Для бізнесу, який працює 24/7

1 569 ₴49/1-й рікПеревірити доступність

.shop

Перетворіть відвідувачів на покупців

1 519 ₴49/1-й рікПеревірити доступність

.io

Ідеальний домен для стартапу

3 259 ₴1 389/1-й рікПеревірити доступність

.icu

Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...

699 ₴89/1-й рікПеревірити доступність

.xyz

Сучасний та універсальний вибір

869 ₴89/1-й рікПеревірити доступність

.pro

Покажіть світові, що ви вмієте найкраще

1 389 ₴129/1-й рікПеревірити доступність

.cloud

Простір для запуску сучасного бізнесу

1 129 ₴89/1-й рікПеревірити доступність

Поширені запитання про домен .agency

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 179 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 569 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.