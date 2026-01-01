Залучайте клієнтів за допомогою домену .agency
1 569₴/р.179₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 89%
Про домен .agency
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .agency
Що таке домен .agency?
Домен .agency — це відкритий загальний домен верхнього рівня, запроваджений для агентств, сервісних фірм та професійних команд. Він широко використовується маркетинговими, креативними, рекрутинговими та консалтинговими компаніями.
Для кого призначений домен .agency?
Домен .agency ідеально підходить для маркетингових агентств, креативних студій, рекрутингових фірм та консалтингових команд, які бажають мати чітку, професійну ідентичність в Інтернеті. Він підходить як вузькоспеціалізованим, так і багатопрофільним агентствам.
Чому варто обрати домен .agency?
Домен .agency чітко повідомляє про ваші професійні послуги та робить ваш бренд легшим для впізнавання. Він підтримує узгоджене найменування на вашому веб-сайті, в електронній пошті та кампаніях, допомагаючи підтримувати чіткість у міру масштабування вашого бізнесу.
Інформація про домен .agency
Домен верхнього рівня
.agency
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
1 рік
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
Перегляньте інші розширення доменів
.com
Найпопулярніший домен у світі
.online
Для бізнесу, який працює 24/7
.shop
Перетворіть відвідувачів на покупців
.io
Ідеальний домен для стартапу
.icu
Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...
.xyz
Сучасний та універсальний вибір
.pro
Покажіть світові, що ви вмієте найкраще
.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .agency
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 179 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 569 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.