Розгорніть SnapOtter в один клік.
Самохостинговий набір для обробки зображень із понад 55 інструментами, локальними функціями ШІ та пакетними конвеєрами — зображення ніколи не залишають ваш сервер.
Виберіть тариф VPS для SnapOtter
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SnapOtter
SnapOtter — це самостійно розміщувана платформа для обробки зображень, яка поєднує комплексний набір інструментів для редагування — зміна розміру, обрізка, стиснення, конвертація, накладання водяних знаків тощо — з локальними можливостями ШІ, включно з видаленням фону, масштабуванням зображень, OCR та відновленням фотографій. Уся обробка виконується на власному сервері з використанням CPU або GPU, тому вихідні файли та результати ніколи не проходять через зовнішні сервіси.
Завдяки підтримці понад 55 вхідних форматів, включно з 23 форматами RAW камер та 14 вихідними форматами, SnapOtter обробляє все: від швидкого редагування окремих зображень до складних пакетних робочих процесів, створених за допомогою його візуального конструктора конвеєрів. REST API з інтерактивною документацією Swagger дозволяє легко інтегрувати обробку зображень у будь-яку програму чи автоматизацію.
Ключові характеристики SnapOtter
Підтримка 55+ форматів
Обробляє JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 формати RAW камери та інші — конвертує між будь-якими підтримуваними форматами за одну операцію.
Локальна обробка ШІ
Видалення фону, масштабування зображень, розпізнавання тексту, покращення облич та відновлення фотографій працюють повністю на процесорі або графічному процесорі вашого VPS — без зовнішніх викликів API або обміну даними.
Візуальний конструктор конвеєрів
Об'єднуйте кілька операцій із зображеннями у багаторазові конвеєри для пакетної обробки, щоб повторювані робочі процеси запускалися автоматично без ручних кроків щоразу.
REST API з документацією
Кожен інструмент доступний через документований REST API з інтерактивним Swagger UI за адресою /api/docs, що спрощує інтеграцію обробки зображень у застосунки та скрипти.
Пакетна обробка
Завантажуйте та перетворюйте цілі папки зображень за одне завдання, застосовуючи ті самі операції до сотень файлів одночасно.
Чому варто запускати SnapOtter у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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