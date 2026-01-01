SnapOtter — це самостійно розміщувана платформа для обробки зображень, яка поєднує комплексний набір інструментів для редагування — зміна розміру, обрізка, стиснення, конвертація, накладання водяних знаків тощо — з локальними можливостями ШІ, включно з видаленням фону, масштабуванням зображень, OCR та відновленням фотографій. Уся обробка виконується на власному сервері з використанням CPU або GPU, тому вихідні файли та результати ніколи не проходять через зовнішні сервіси.

Завдяки підтримці понад 55 вхідних форматів, включно з 23 форматами RAW камер та 14 вихідними форматами, SnapOtter обробляє все: від швидкого редагування окремих зображень до складних пакетних робочих процесів, створених за допомогою його візуального конструктора конвеєрів. REST API з інтерактивною документацією Swagger дозволяє легко інтегрувати обробку зображень у будь-яку програму чи автоматизацію.