Знижка до 68% на Anki Sync Server Enhanced

Розгорнути Anki Sync Server Enhanced в один клік.

Самостійно розміщений сервер синхронізації Anki з обліковими записами для кількох користувачів, автоматичним резервним копіюванням та вбудованою веб-панеллю керування.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Anki Sync Server Enhanced в один клік.

Виберіть тариф VPS для Anki Sync Server Enhanced

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced є готовим до використання Docker-образом, який розміщує офіційний протокол синхронізації Anki на вашому власному VPS, дозволяючи синхронізувати колоди карток між настільним комп'ютером, AnkiDroid та AnkiMobile без залежності від AnkiWeb. Він побудований з офіційного вихідного коду Anki та автоматично відстежує кожен випуск від розробників.

Самостійне розміщення зберігає кожну картку, історію повторень та медіафайл під вашим контролем. Підтримка кількох користувачів, заплановані резервні копії з додатковим завантаженням на S3, метрики Prometheus, fail2ban, обмеження швидкості та інформаційна панель стану постачаються в одному контейнері — окрема база даних або зовнішні сервіси не потрібні.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Anki Sync Server Enhanced

Багатокористувацька синхронізація

Розміщуйте до 99 незалежних учнів на одному VPS, кожен зі своїми обліковими даними та ізольованим сховищем колекцій.

Автоматичні бекапи

Щоденні архіви всієї колекції з налаштовуваним терміном зберігання та опціональним завантаженням на S3, MinIO або Garage для віддалених копій.

Вбудована панель управління

Веб-інтерфейс відображає статус сервера, розмір даних на користувача, час останньої синхронізації, історію резервного копіювання та журнали в реальному часі з першого погляду.

Метрики Prometheus

Надає доступ до операцій синхронізації, показників успішності автентифікації, обсягу даних та часу безвідмовної роботи для панелей Grafana та конвеєрів сповіщень.

Посилена безпека

Інтеграція Fail2ban, обмеження частоти запитів та підтримка хешованих паролів захищають кінцеву точку від атак методом перебору.

Чому варто запускати Anki Sync Server Enhanced у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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