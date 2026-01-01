Anki Sync Server Enhanced є готовим до використання Docker-образом, який розміщує офіційний протокол синхронізації Anki на вашому власному VPS, дозволяючи синхронізувати колоди карток між настільним комп'ютером, AnkiDroid та AnkiMobile без залежності від AnkiWeb. Він побудований з офіційного вихідного коду Anki та автоматично відстежує кожен випуск від розробників.

Самостійне розміщення зберігає кожну картку, історію повторень та медіафайл під вашим контролем. Підтримка кількох користувачів, заплановані резервні копії з додатковим завантаженням на S3, метрики Prometheus, fail2ban, обмеження швидкості та інформаційна панель стану постачаються в одному контейнері — окрема база даних або зовнішні сервіси не потрібні.