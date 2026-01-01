Розгорнути Anki Sync Server Enhanced в один клік.
Самостійно розміщений сервер синхронізації Anki з обліковими записами для кількох користувачів, автоматичним резервним копіюванням та вбудованою веб-панеллю керування.
Виберіть тариф VPS для Anki Sync Server Enhanced
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced є готовим до використання Docker-образом, який розміщує офіційний протокол синхронізації Anki на вашому власному VPS, дозволяючи синхронізувати колоди карток між настільним комп'ютером, AnkiDroid та AnkiMobile без залежності від AnkiWeb. Він побудований з офіційного вихідного коду Anki та автоматично відстежує кожен випуск від розробників.
Самостійне розміщення зберігає кожну картку, історію повторень та медіафайл під вашим контролем. Підтримка кількох користувачів, заплановані резервні копії з додатковим завантаженням на S3, метрики Prometheus, fail2ban, обмеження швидкості та інформаційна панель стану постачаються в одному контейнері — окрема база даних або зовнішні сервіси не потрібні.
Ключові характеристики Anki Sync Server Enhanced
Багатокористувацька синхронізація
Розміщуйте до 99 незалежних учнів на одному VPS, кожен зі своїми обліковими даними та ізольованим сховищем колекцій.
Автоматичні бекапи
Щоденні архіви всієї колекції з налаштовуваним терміном зберігання та опціональним завантаженням на S3, MinIO або Garage для віддалених копій.
Вбудована панель управління
Веб-інтерфейс відображає статус сервера, розмір даних на користувача, час останньої синхронізації, історію резервного копіювання та журнали в реальному часі з першого погляду.
Метрики Prometheus
Надає доступ до операцій синхронізації, показників успішності автентифікації, обсягу даних та часу безвідмовної роботи для панелей Grafana та конвеєрів сповіщень.
Посилена безпека
Інтеграція Fail2ban, обмеження частоти запитів та підтримка хешованих паролів захищають кінцеву точку від атак методом перебору.
Чому варто запускати Anki Sync Server Enhanced у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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