CommaFeed — це швидкий, легкий персональний RSS-рідер, чітко змодельований за оригінальним інтерфейсом Google Reader — трипанельний макет, комбінації клавіш, миттєве маркування стрічки, імпорт/експорт OPML та акцент на швидкості, а не на надмірній кількості функцій. Він написаний на Java/Quarkus, працює як єдиний автономний бінарний файл і зберігає все у вбудованій базі даних H2, тому все розгортання складається з одного контейнера та одного тому.

Самостійне розміщення CommaFeed на вашому VPS зберігає ваші підписки, стан прочитаного та позначені зірочкою статті на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не передає їх SaaS-рідеру стрічок. Нативні програми для Android та iOS підключаються безпосередньо до вашого екземпляра через API, OPML дозволяє вільно мігрувати між рідерами стрічок, а вбудований планувальник оновлює стрічки у фоновому режимі без зовнішніх воркерів.