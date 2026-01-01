Розгорніть CommaFeed в один клік.
Персональний RSS-рідер з самостійним розміщенням, натхненний Google Reader, з гарячими клавішами, мобільними застосунками та чистим трипанельним інтерфейсом.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CommaFeed
CommaFeed — це швидкий, легкий персональний RSS-рідер, чітко змодельований за оригінальним інтерфейсом Google Reader — трипанельний макет, комбінації клавіш, миттєве маркування стрічки, імпорт/експорт OPML та акцент на швидкості, а не на надмірній кількості функцій. Він написаний на Java/Quarkus, працює як єдиний автономний бінарний файл і зберігає все у вбудованій базі даних H2, тому все розгортання складається з одного контейнера та одного тому.
Самостійне розміщення CommaFeed на вашому VPS зберігає ваші підписки, стан прочитаного та позначені зірочкою статті на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не передає їх SaaS-рідеру стрічок. Нативні програми для Android та iOS підключаються безпосередньо до вашого екземпляра через API, OPML дозволяє вільно мігрувати між рідерами стрічок, а вбудований планувальник оновлює стрічки у фоновому режимі без зовнішніх воркерів.
Ключові характеристики CommaFeed
Інтерфейс Google Рідер
Трипанельний макет зі списком стрічок, списком записів та режимом читання — плюс повні комбінації клавіш (j/k/v/m) для швидкої навігації, які миттєво розпізнають досвідчені користувачі RSS.
Імпорт/експорт OPML
Імпортуйте та експортуйте підписки через стандартний OPML, щоб ви зберігали контроль над звичками читання та могли змінювати читалки в будь-який час.
Нативні мобільні додатки
Безкоштовні супутні програми для Android та iOS підключаються до вашого самостійно розміщеного екземпляра через API для читання в дорозі без розкриття даних третій стороні.
Вбудована H2 база даних
Однофайлова база даних H2 не потребує окремого сервера баз даних — створіть резервну копію даних, скопіювавши одну папку, відновіть, повернувши її на місце.
Фонове оновлення стрічки
Вбудований планувальник оновлює тисячі стрічок у фоновому режимі з адаптивними інтервалами, не потрібні Celery або зовнішні воркери.
Чому варто запускати CommaFeed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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