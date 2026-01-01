Defguard — це платформа для керування доступом корпоративного рівня з нульовою довірою, побудована на базі WireGuard, єдине рішення, яке додає справжню багатофакторну автентифікацію безпосередньо до VPN-тунелю, а не обгортає його окремим шлюзом додатків. Основний компонент, що входить до цього шаблону, забезпечує роботу веб-інтерфейсу керування, постачальника ідентифікації OpenID Connect, реєстрації користувачів, конфігурації ACL та площини керування gRPC, яка керує віддаленими шлюзами та настільними клієнтами.

Самостійне розміщення Defguard на власному VPS повністю зберігає під вашим контролем каталоги користувачів, апаратні ключі, журнали аудиту та ключі підпису OpenID. Додайте вузли шлюзу Defguard будь-де у вашій мережі для завершення тунелів WireGuard, тоді як ядро залишається єдиним джерелом істини для ідентифікації, пристроїв та політик доступу.