Розгорніть Defguard в один клік.
Управління доступом з нульовою довірою з відкритим вихідним кодом, з нативною багатофакторною автентифікацією WireGuard та вбудованим OpenID Connect.
Виберіть тариф VPS для Defguard
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Defguard
Defguard — це платформа для керування доступом корпоративного рівня з нульовою довірою, побудована на базі WireGuard, єдине рішення, яке додає справжню багатофакторну автентифікацію безпосередньо до VPN-тунелю, а не обгортає його окремим шлюзом додатків. Основний компонент, що входить до цього шаблону, забезпечує роботу веб-інтерфейсу керування, постачальника ідентифікації OpenID Connect, реєстрації користувачів, конфігурації ACL та площини керування gRPC, яка керує віддаленими шлюзами та настільними клієнтами.
Самостійне розміщення Defguard на власному VPS повністю зберігає під вашим контролем каталоги користувачів, апаратні ключі, журнали аудиту та ключі підпису OpenID. Додайте вузли шлюзу Defguard будь-де у вашій мережі для завершення тунелів WireGuard, тоді як ядро залишається єдиним джерелом істини для ідентифікації, пристроїв та політик доступу.
Ключові характеристики Defguard
WireGuard з MFA
Застосовуйте TOTP, електронну пошту або апаратні ключі як другі фактори безпосередньо для кожного з'єднання WireGuard замість того, щоб покладатися на окремий шлюз доступу.
Вбудований OpenID Connect
Інтегрований провайдер ідентифікації OIDC дозволяє Defguard видавати токени SSO для інших застосунків без розгортання Keycloak або стороннього IdP.
Віддалена реєстрація користувача
Підключайте нових користувачів за допомогою керованого процесу реєстрації, який встановлює паролі, налаштовує пристрої та автоматично конфігурує десктопний клієнт.
ACLs та правила брандмауера
Визначте сегментацію мережі та політики доступу для кожного користувача, які поширюються на шлюзи Linux та FreeBSD/OPNsense у реальному часі.
Синхронізація LDAP та AD
Двостороння синхронізація з Active Directory та LDAP забезпечує узгодженість користувачів, груп та членства в групах між системами.
Налаштування YubiKey
Забезпечуйте апаратні ключі Yubico для SSH, GPG та OpenPGP безпосередньо з консолі керування Defguard.
Чому варто запускати Defguard у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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