Знижка до 68% на GlitchTip

Розгорніть GlitchTip в один клік.

Платформа з відкритим вихідним кодом для відстеження помилок та моніторингу продуктивності, повністю сумісна з Sentry SDKs — легка альтернатива з можливістю самостійного розміщення.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть GlitchTip в один клік.

Виберіть тариф VPS для GlitchTip

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою GlitchTip

GlitchTip — це платформа з відкритим вихідним кодом для відстеження помилок та моніторингу продуктивності, яка є прямою заміною для Sentry. Кожен офіційний Sentry SDK — для JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, мобільних пристроїв та інших — працює без змін, просто вказавши на ваш GlitchTip DSN. Платформа фіксує необроблені винятки, контекст "хлібних крихт", карти вихідного коду та відстеження релізів з тим самим робочим процесом та шаблонами інтерфейсу користувача, які розробники вже знають із Sentry.

Самостійне розміщення GlitchTip на вашому VPS надає вам весь робочий процес відстеження помилок, який ви отримали б від Sentry SaaS — але зі значно меншим споживанням ресурсів і без квоти на подію. Режим "все-в-одному" з одним контейнером обробляє надходження даних, веб-інтерфейс та фонову обробку без окремих робочих служб.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики GlitchTip

Sentry-сумісний API

Пряма заміна для Sentry — кожен офіційний SDK Sentry працює без змін, просто вказавши йому ваш DSN GlitchTip, без переписування коду.

Захоплення та групування помилок

Розумне групування схожих винятків за відбитком стека викликів усуває дублюючий шум, виявляючи кожну унікальну проблему один раз з повною історією подій.

Карти джерел та випуски

Завантажуйте карти вихідного коду JavaScript для виробничих збірок та позначайте релізи, щоб трасування стека відповідало оригінальним рядкам вихідного коду, а відстеження регресій працювало одразу.

Продуктивність та аптайм

Опціональний моніторинг продуктивності транзакцій та перевірки доступності доповнюють відстеження помилок профілями часу відгуку та зовнішніми перевірками стану.

Надсилати сповіщення

Сповіщення Slack, Discord, Microsoft Teams, універсальний вебхук та сповіщення електронною поштою спрацьовують при першому виникненні, регресії та перевищенні порогу для кожного проєкту.

Визначення обсягу команди та проєкту

Організуйте помилки за проектами та командами з дозволами за ролями користувачів, щоб групи фронтенду, бекенду та мобільних розробок бачили лише власні потоки винятків.

Чому варто запускати GlitchTip у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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