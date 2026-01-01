Розгорніть GlitchTip в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для відстеження помилок та моніторингу продуктивності, повністю сумісна з Sentry SDKs — легка альтернатива з можливістю самостійного розміщення.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GlitchTip
GlitchTip — це платформа з відкритим вихідним кодом для відстеження помилок та моніторингу продуктивності, яка є прямою заміною для Sentry. Кожен офіційний Sentry SDK — для JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, мобільних пристроїв та інших — працює без змін, просто вказавши на ваш GlitchTip DSN. Платформа фіксує необроблені винятки, контекст "хлібних крихт", карти вихідного коду та відстеження релізів з тим самим робочим процесом та шаблонами інтерфейсу користувача, які розробники вже знають із Sentry.
Самостійне розміщення GlitchTip на вашому VPS надає вам весь робочий процес відстеження помилок, який ви отримали б від Sentry SaaS — але зі значно меншим споживанням ресурсів і без квоти на подію. Режим "все-в-одному" з одним контейнером обробляє надходження даних, веб-інтерфейс та фонову обробку без окремих робочих служб.
Ключові характеристики GlitchTip
Sentry-сумісний API
Пряма заміна для Sentry — кожен офіційний SDK Sentry працює без змін, просто вказавши йому ваш DSN GlitchTip, без переписування коду.
Захоплення та групування помилок
Розумне групування схожих винятків за відбитком стека викликів усуває дублюючий шум, виявляючи кожну унікальну проблему один раз з повною історією подій.
Карти джерел та випуски
Завантажуйте карти вихідного коду JavaScript для виробничих збірок та позначайте релізи, щоб трасування стека відповідало оригінальним рядкам вихідного коду, а відстеження регресій працювало одразу.
Продуктивність та аптайм
Опціональний моніторинг продуктивності транзакцій та перевірки доступності доповнюють відстеження помилок профілями часу відгуку та зовнішніми перевірками стану.
Надсилати сповіщення
Сповіщення Slack, Discord, Microsoft Teams, універсальний вебхук та сповіщення електронною поштою спрацьовують при першому виникненні, регресії та перевищенні порогу для кожного проєкту.
Визначення обсягу команди та проєкту
Організуйте помилки за проектами та командами з дозволами за ролями користувачів, щоб групи фронтенду, бекенду та мобільних розробок бачили лише власні потоки винятків.
Чому варто запускати GlitchTip у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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