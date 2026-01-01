GlitchTip — це платформа з відкритим вихідним кодом для відстеження помилок та моніторингу продуктивності, яка є прямою заміною для Sentry. Кожен офіційний Sentry SDK — для JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, мобільних пристроїв та інших — працює без змін, просто вказавши на ваш GlitchTip DSN. Платформа фіксує необроблені винятки, контекст "хлібних крихт", карти вихідного коду та відстеження релізів з тим самим робочим процесом та шаблонами інтерфейсу користувача, які розробники вже знають із Sentry.

Самостійне розміщення GlitchTip на вашому VPS надає вам весь робочий процес відстеження помилок, який ви отримали б від Sentry SaaS — але зі значно меншим споживанням ресурсів і без квоти на подію. Режим "все-в-одному" з одним контейнером обробляє надходження даних, веб-інтерфейс та фонову обробку без окремих робочих служб.