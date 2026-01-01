Знижка до 68% на Hiccup

Розгорнути Hiccup в один клік.

Швидка, статична стартова сторінка для організації найважливіших посилань та закладок в одному місці.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Hiccup в один клік.

Виберіть тариф VPS для Hiccup

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Hiccup

Hiccup — це легка, відкрита статична стартова сторінка, розроблена для розміщення найчастіше використовуваних посилань у центрі уваги. Створена як React-додаток, що обслуговується Nginx, вона не потребує бази даних і бекенду — лише конфігураційного файлу JSON, який можна редагувати безпосередньо або керувати ним через вбудований редактор конфігурації. Вибрані картки, організовані категорії та потужна мультипровайдерна панель пошуку дозволяють надзвичайно швидко переходити до будь-якої закладки з однієї вкладки.

Самостійний хостинг Hiccup на власному VPS означає, що ваші закладки залишаються приватними, миттєво завантажуються зі статичних файлів і доступні з будь-якого пристрою. Завдяки підтримці PWA, комбінаціям клавіш, керуванню посиланнями за допомогою перетягування та режиму лише для читання для спільних екранів, Hiccup однаково добре підходить як особиста стартова сторінка браузера або домашня панель для спільних сервісів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Hiccup

Багатопровайдерний пошук

Шукайте в Google, DuckDuckGo, Amazon та користувацьких постачальниках одночасно, або переходьте безпосередньо до збереженого посилання за назвою чи тегом.

Редактор конфігурації JSON

Керуйте всією інформаційною панеллю за допомогою вбудованого редактора конфігурацій — завантажуйте з URL-адреси або локального файлу, переглядайте кілька конфігурацій та завантажуйте резервні копії в будь-який час.

Посилання Drag and Drop

Додавайте або оновлюйте посилання та фони карток, перетягуючи URL-адреси або зображення з іншого вікна браузера безпосередньо на будь-яку картку.

Клавіатурна навігація

Повна підтримка гарячих клавіш дозволяє відкривати посилання, перемикати режим редагування та переміщатися по панелі керування, не торкаючись миші.

PWA та мобільна готовність

Встановіть Hiccup як прогресивний веб-додаток на будь-який пристрій для швидкого доступу з головного екрана до всіх ваших закладок з комп'ютера або мобільного пристрою.

Чому варто запускати Hiccup у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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