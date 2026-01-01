Hiccup — це легка, відкрита статична стартова сторінка, розроблена для розміщення найчастіше використовуваних посилань у центрі уваги. Створена як React-додаток, що обслуговується Nginx, вона не потребує бази даних і бекенду — лише конфігураційного файлу JSON, який можна редагувати безпосередньо або керувати ним через вбудований редактор конфігурації. Вибрані картки, організовані категорії та потужна мультипровайдерна панель пошуку дозволяють надзвичайно швидко переходити до будь-якої закладки з однієї вкладки.

Самостійний хостинг Hiccup на власному VPS означає, що ваші закладки залишаються приватними, миттєво завантажуються зі статичних файлів і доступні з будь-якого пристрою. Завдяки підтримці PWA, комбінаціям клавіш, керуванню посиланнями за допомогою перетягування та режиму лише для читання для спільних екранів, Hiccup однаково добре підходить як особиста стартова сторінка браузера або домашня панель для спільних сервісів.