Розгорнути Hiccup в один клік.
Швидка, статична стартова сторінка для організації найважливіших посилань та закладок в одному місці.
Виберіть тариф VPS для Hiccup
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hiccup
Hiccup — це легка, відкрита статична стартова сторінка, розроблена для розміщення найчастіше використовуваних посилань у центрі уваги. Створена як React-додаток, що обслуговується Nginx, вона не потребує бази даних і бекенду — лише конфігураційного файлу JSON, який можна редагувати безпосередньо або керувати ним через вбудований редактор конфігурації. Вибрані картки, організовані категорії та потужна мультипровайдерна панель пошуку дозволяють надзвичайно швидко переходити до будь-якої закладки з однієї вкладки.
Самостійний хостинг Hiccup на власному VPS означає, що ваші закладки залишаються приватними, миттєво завантажуються зі статичних файлів і доступні з будь-якого пристрою. Завдяки підтримці PWA, комбінаціям клавіш, керуванню посиланнями за допомогою перетягування та режиму лише для читання для спільних екранів, Hiccup однаково добре підходить як особиста стартова сторінка браузера або домашня панель для спільних сервісів.
Ключові характеристики Hiccup
Багатопровайдерний пошук
Шукайте в Google, DuckDuckGo, Amazon та користувацьких постачальниках одночасно, або переходьте безпосередньо до збереженого посилання за назвою чи тегом.
Редактор конфігурації JSON
Керуйте всією інформаційною панеллю за допомогою вбудованого редактора конфігурацій — завантажуйте з URL-адреси або локального файлу, переглядайте кілька конфігурацій та завантажуйте резервні копії в будь-який час.
Посилання Drag and Drop
Додавайте або оновлюйте посилання та фони карток, перетягуючи URL-адреси або зображення з іншого вікна браузера безпосередньо на будь-яку картку.
Клавіатурна навігація
Повна підтримка гарячих клавіш дозволяє відкривати посилання, перемикати режим редагування та переміщатися по панелі керування, не торкаючись миші.
PWA та мобільна готовність
Встановіть Hiccup як прогресивний веб-додаток на будь-який пристрій для швидкого доступу з головного екрана до всіх ваших закладок з комп'ютера або мобільного пристрою.
Чому варто запускати Hiccup у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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