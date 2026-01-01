Встановіть Neko в один клік.
Віртуальний браузер із самостійним розміщенням, який транслює спільний сеанс кільком користувачам у реальному часі через WebRTC.
Виберіть тариф VPS для Neko
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Neko
Neko – це самостійний віртуальний браузер, який транслює живу сесію браузера через WebRTC, щоб кілька користувачів могли одночасно переглядати та керувати нею. Спочатку створений для спільних переглядів, він перетворився на універсальну платформу віддаленого браузера, що підтримує Firefox, Chromium та інші движки з постійним сховищем профілів.
Самостійне розміщення Neko на власному VPS дає вам контроль над тим, хто може отримати доступ до сесії, зберігає вашу домашню IP-адресу приватною та забезпечує необхідну пропускну здатність для завантаження, щоб плавно транслювати кожному підключеному глядачеві без використання сторонніх сервісів спільного доступу до екрана.
Ключові характеристики Neko
Потокова передача WebRTC у реальному часі
Потокова передача з наднизькою затримкою робить взаємодію з віддаленим браузером такою ж чутливою, як локальний перегляд, навіть для кількох одночасних глядачів.
Керування кількома користувачами
Кілька користувачів можуть ділитися керуванням курсором та введенням з клавіатури в одній сесії, з візуальними індикаторами, які показують положення курсора кожного учасника.
Рольовий доступ
Ролі адміністратора та учасника дозволяють надавати або відкликати контроль на льоту, захищаючи чутливі операції та дозволяючи спільний перегляд.
Персистентний профіль браузера
Налаштування браузера, закладки та дані сеансу зберігаються в іменованому томі, щоб ваш віртуальний браузер продовжував роботу точно з того місця, де зупинився після перезапусків.
Гнучкі браузерні рушії
Виберіть з Firefox, Chromium, ungoogled-chromium та інших варіантів відповідно до ваших вимог щодо конфіденційності, сумісності або функціональності.
Чому варто запускати Neko у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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