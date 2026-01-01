Neko – це самостійний віртуальний браузер, який транслює живу сесію браузера через WebRTC, щоб кілька користувачів могли одночасно переглядати та керувати нею. Спочатку створений для спільних переглядів, він перетворився на універсальну платформу віддаленого браузера, що підтримує Firefox, Chromium та інші движки з постійним сховищем профілів.

Самостійне розміщення Neko на власному VPS дає вам контроль над тим, хто може отримати доступ до сесії, зберігає вашу домашню IP-адресу приватною та забезпечує необхідну пропускну здатність для завантаження, щоб плавно транслювати кожному підключеному глядачеві без використання сторонніх сервісів спільного доступу до екрана.