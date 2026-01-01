Atlas CMMS — це самостійно розміщена Комп'ютеризована система управління технічним обслуговуванням, створена для об'єктів, виробництва, охорони здоров'я, готельного бізнесу та комунальних служб. Вона централізує робочі замовлення, графіки профілактичного обслуговування, записи про обладнання, облік запчастин та запити на обслуговування, щоб техніки та менеджери мали одне джерело достовірної інформації замість того, щоб жонглювати електронними таблицями, паперовими журналами та ланцюжками електронних листів.

Самостійне розміщення на власному VPS зберігає конфіденційні дані про активи, записи техніків та історію обслуговування під вашим повним контролем, без плати за користувача та без прив'язки до постачальника. Spring Boot забезпечує роботу бекенду, React керує веб-додатком, а супутній мобільний додаток дозволяє польовим технікам працювати офлайн та синхронізуватися після відновлення з'єднання.