Розгорнути Atlas CMMS в один клік.
Платформа з відкритим кодом для управління технічним обслуговуванням, призначена для робочих замовлень, активів та превентивного планування у великих масштабах.
Виберіть тариф VPS для Atlas CMMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Atlas CMMS
Atlas CMMS — це самостійно розміщена Комп'ютеризована система управління технічним обслуговуванням, створена для об'єктів, виробництва, охорони здоров'я, готельного бізнесу та комунальних служб. Вона централізує робочі замовлення, графіки профілактичного обслуговування, записи про обладнання, облік запчастин та запити на обслуговування, щоб техніки та менеджери мали одне джерело достовірної інформації замість того, щоб жонглювати електронними таблицями, паперовими журналами та ланцюжками електронних листів.
Самостійне розміщення на власному VPS зберігає конфіденційні дані про активи, записи техніків та історію обслуговування під вашим повним контролем, без плати за користувача та без прив'язки до постачальника. Spring Boot забезпечує роботу бекенду, React керує веб-додатком, а супутній мобільний додаток дозволяє польовим технікам працювати офлайн та синхронізуватися після відновлення з'єднання.
Ключові характеристики Atlas CMMS
Управління робочими замовленнями
Створюйте, призначайте та відстежуйте робочі замовлення з пріоритетами, журналами обліку часу, вкладеннями та повною історією для кожного завдання та техніка.
Профілактичне обслуговування
Плануйте регулярні перевірки та автоматизуйте створення нарядів-замовлень за допомогою тригерів, що ґрунтуються на показниках лічильників, часових інтервалах або подіях активів.
Облік активів та інвентарю
Каталогізуйте обладнання з показниками простоїв, витратами на обслуговування та інвентаризацією запчастин з попередженнями про запаси плюс автоматизовані замовлення на купівлю.
Мобільний польовий додаток
Нативні застосунки для iOS та Android дозволяють технічним спеціалістам сканувати QR-коди, реєструвати час, робити фото та виконувати робочі замовлення безпосередньо на об'єкті.
Аналітика та звіти
Вбудовані інформаційні панелі охоплюють відповідність замовленням на роботу, надійність обладнання, тенденції простоїв, використання робочої сили та аналіз витрат.
Чому варто запускати Atlas CMMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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