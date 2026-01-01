Знижка до 68% на Atlas CMMS

Розгорнути Atlas CMMS в один клік.

Платформа з відкритим кодом для управління технічним обслуговуванням, призначена для робочих замовлень, активів та превентивного планування у великих масштабах.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Atlas CMMS в один клік.

Виберіть тариф VPS для Atlas CMMS

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Atlas CMMS

Atlas CMMS — це самостійно розміщена Комп'ютеризована система управління технічним обслуговуванням, створена для об'єктів, виробництва, охорони здоров'я, готельного бізнесу та комунальних служб. Вона централізує робочі замовлення, графіки профілактичного обслуговування, записи про обладнання, облік запчастин та запити на обслуговування, щоб техніки та менеджери мали одне джерело достовірної інформації замість того, щоб жонглювати електронними таблицями, паперовими журналами та ланцюжками електронних листів.

Самостійне розміщення на власному VPS зберігає конфіденційні дані про активи, записи техніків та історію обслуговування під вашим повним контролем, без плати за користувача та без прив'язки до постачальника. Spring Boot забезпечує роботу бекенду, React керує веб-додатком, а супутній мобільний додаток дозволяє польовим технікам працювати офлайн та синхронізуватися після відновлення з'єднання.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Atlas CMMS

Управління робочими замовленнями

Створюйте, призначайте та відстежуйте робочі замовлення з пріоритетами, журналами обліку часу, вкладеннями та повною історією для кожного завдання та техніка.

Профілактичне обслуговування

Плануйте регулярні перевірки та автоматизуйте створення нарядів-замовлень за допомогою тригерів, що ґрунтуються на показниках лічильників, часових інтервалах або подіях активів.

Облік активів та інвентарю

Каталогізуйте обладнання з показниками простоїв, витратами на обслуговування та інвентаризацією запчастин з попередженнями про запаси плюс автоматизовані замовлення на купівлю.

Мобільний польовий додаток

Нативні застосунки для iOS та Android дозволяють технічним спеціалістам сканувати QR-коди, реєструвати час, робити фото та виконувати робочі замовлення безпосередньо на об'єкті.

Аналітика та звіти

Вбудовані інформаційні панелі охоплюють відповідність замовленням на роботу, надійність обладнання, тенденції простоїв, використання робочої сили та аналіз витрат.

Чому варто запускати Atlas CMMS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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