Розгортання Domain Locker в один клік.
Платформа з відкритим кодом для моніторингу та керування портфелями доменів з автоматичним відстеженням DNS, SSL та WHOIS.
Виберіть тариф VPS для Domain Locker
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Domain Locker
Domain Locker — це самостійно розміщувана платформа, створена для розробників, компаній та ІТ-фахівців, які керують кількома доменними іменами в різних реєстраторів. Вона автоматично збирає DNS-записи, деталі SSL-сертифікатів, дані WHOIS, піддомени та інформацію про IP-адреси для кожного домену у вашому портфоліо, надаючи вам єдине місце для відстеження стану та історії доменів.
Інтеграції сповіщень — включно з електронною поштою, вебхуками, Telegram та Signal — повідомляють вас про майбутні закінчення терміну дії, зміни DNS та аномалії безпеки до того, як вони стануть інцидентами. Інтерактивна аналітика та відстеження витрат доповнюють набір функцій, роблячи Domain Locker повноцінним інструментом для операцій для всіх, хто серйозно ставиться до своїх доменних активів. Самостійне розміщення зберігає всі ці конфіденційні дані реєстратора та DNS повністю під вашим контролем.
Ключові характеристики Domain Locker
Автоматизований моніторинг доменів
Постійно збирає записи DNS, сертифікати SSL, дані WHOIS та інформацію про субдомени, щоб ви завжди мали актуальний огляд кожного домену.
Сповіщення про закінчення терміну дії та зміни
Надсилає сповіщення через електронну пошту, вебхуки, Telegram або Signal, коли термін дії домену наближається до завершення або запис DNS несподівано змінюється.
Аудит безпеки
Аналізує конфігурації доменів на предмет неправильних налаштувань та пропонує конкретні покращення для посилення безпеки ваших налаштувань DNS та сертифікатів.
Аналітика та історія
Інтерактивні діаграми та часові шкали показують, як конфігурації доменів та продуктивність змінювалися з часом для спрощення усунення несправностей.
Відстеження витрат та активів
Записує ціни покупки, витрати на поновлення та орієнтовну ринкову вартість, щоб ви могли керувати доменними портфелями як фінансовими активами.
Чому варто запускати Domain Locker у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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