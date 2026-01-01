Domain Locker — це самостійно розміщувана платформа, створена для розробників, компаній та ІТ-фахівців, які керують кількома доменними іменами в різних реєстраторів. Вона автоматично збирає DNS-записи, деталі SSL-сертифікатів, дані WHOIS, піддомени та інформацію про IP-адреси для кожного домену у вашому портфоліо, надаючи вам єдине місце для відстеження стану та історії доменів.

Інтеграції сповіщень — включно з електронною поштою, вебхуками, Telegram та Signal — повідомляють вас про майбутні закінчення терміну дії, зміни DNS та аномалії безпеки до того, як вони стануть інцидентами. Інтерактивна аналітика та відстеження витрат доповнюють набір функцій, роблячи Domain Locker повноцінним інструментом для операцій для всіх, хто серйозно ставиться до своїх доменних активів. Самостійне розміщення зберігає всі ці конфіденційні дані реєстратора та DNS повністю під вашим контролем.