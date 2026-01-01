BunkerM об'єднує Eclipse Mosquitto з повною панеллю керування в одному контейнері, тож ви отримуєте готовий до використання MQTT-брокер без ручного редагування файлів конфігурації чи встановлення окремого інтерфейсу користувача. Вбудований веб-інтерфейс керує динамічною безпекою, ACL-правилами для клієнтів і ролей, дослідженням тем у реальному часі та історією повідомлень з можливістю відтворення — усе це підтримується локальним сховищем SQLite, яке фіксує кожне опубліковане повідомлення.

Самостійне розміщення BunkerM на власному VPS зберігає телеметрію пристроїв, правила ACL та історичні повідомлення на інфраструктурі, яку ви контролюєте, з необмеженою кількістю клієнтів і без плати за кожне повідомлення. Образ включає детектор статистичних аномалій та локальний механізм автоматизації для публікацій на основі cron і спостерігачів на основі умов, усе це працює всередині контейнера без залежності від хмари.