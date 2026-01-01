Розгорніть BunkerM в один клік.
Універсальний Eclipse Mosquitto MQTT брокер з вебпанеллю, керуванням ACL та моніторингом у реальному часі.
Виберіть тариф VPS для BunkerM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою BunkerM
BunkerM об'єднує Eclipse Mosquitto з повною панеллю керування в одному контейнері, тож ви отримуєте готовий до використання MQTT-брокер без ручного редагування файлів конфігурації чи встановлення окремого інтерфейсу користувача. Вбудований веб-інтерфейс керує динамічною безпекою, ACL-правилами для клієнтів і ролей, дослідженням тем у реальному часі та історією повідомлень з можливістю відтворення — усе це підтримується локальним сховищем SQLite, яке фіксує кожне опубліковане повідомлення.
Самостійне розміщення BunkerM на власному VPS зберігає телеметрію пристроїв, правила ACL та історичні повідомлення на інфраструктурі, яку ви контролюєте, з необмеженою кількістю клієнтів і без плати за кожне повідомлення. Образ включає детектор статистичних аномалій та локальний механізм автоматизації для публікацій на основі cron і спостерігачів на основі умов, усе це працює всередині контейнера без залежності від хмари.
Ключові характеристики BunkerM
Mosquitto з веб-інтерфейсом
Включає Eclipse Mosquitto та повну панель керування в одному контейнері, з підтримкою MQTT 3.1.1 та MQTT 5 з коробки.
Динамічний редактор ACL
Створюйте клієнтів, ролі та групи з деталізованими правилами публікації та підписки з браузера, з експортом та імпортом JSON для резервного копіювання.
MQTT Дослідник
Переглядайте дерево тем у реальному часі, перевіряйте збережені корисні навантаження з метаданими QoS та публікуйте повідомлення безпосередньо з інформаційної панелі.
Історія повідомлень та відтворення
Кожне опубліковане повідомлення зберігається в локальному сховищі SQLite з фільтрами за темами, пошуком за вільним текстом та дією повторного відтворення в один клік.
Розумне виявлення аномалій
Локальний статистичний механізм відстежує частоту публікацій та базові показники тем, піднімаючи сповіщення про сплески, відхилення та несподівану тишу.
Чому варто запускати BunkerM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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