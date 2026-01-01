Розгортання DDNS Updater в один клік.
Легкий, самостійно розміщений оновлювач динамічних DNS, який підтримує синхронізацію записів A та AAAA у понад 40 провайдерів DNS.
Виберіть тариф VPS для DDNS Updater
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DDNS Updater
DDNS Updater — це сервіс з відкритим вихідним кодом на Go, який підтримує DNS-записи A та AAAA, спрямовані на правильну IP-адресу, у понад 40 DNS-провайдерів — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains та багатьох інших — з єдиного файлу конфігурації. Він працює як безголовий агент, якому потрібне лише вихідне з'єднання, зі статусом, видимим через журнали контейнера або вбудовану HTTP-панель, доступну через перенаправлення порту SSH, якщо ви бажаєте переглядати у браузері.
Самостійне розміщення DDNS Updater на власному VPS надає вам стабільного, завжди активного агента, який може оновлювати DNS-записи для домашніх маршрутизаторів, шлюзів IoT, вторинних серверів або будь-якої іншої кінцевої точки, чия публічна IP-адреса змінюється. Облікові дані провайдера та логіка оновлення залишаються всередині вашої інфраструктури, а один екземпляр може паралельно керувати записами, що охоплюють кілька доменів і провайдерів.
Ключові характеристики DDNS Updater
40+ DNS провайдерів
Оновлюйте записи на Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric та десятках інших з одного екземпляра.
Періодичні перевірки
Настроювана періодичність опитування з періодами затримки, щоб публічна IP-адреса отримувалася, а записи оновлювалися лише за фактичної потреби.
IPv4 та IPv6
Відстежує як A, так і AAAA записи одночасно, коректно переходячи, коли доступне лише одне сімейство адрес на висхідному з'єднанні.
Вбудована панель стану
Локальна панель моніторингу лише для читання показує поточний статус запису, час останнього оновлення, виявлену IP-адресу та помилки для кожного запису при доступі через SSH-переадресацію порту.
Багатопровайдерне отримання IP
Публічна IP-адреса визначається шляхом об'єднання кількох постачальників на основі HTTP та DNS, тому єдиний збій у вихідному каналі не блокує всі оновлення.
Сповіщення через shoutrrr
Додаткова інтеграція shoutrrr надсилає сповіщення в Discord, Slack, Telegram або на електронну пошту, коли оновлення не вдається або виявлено зміну IP-адреси.
Чому варто запускати DDNS Updater у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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