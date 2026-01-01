Знижка до 68% на DDNS Updater

Розгортання DDNS Updater в один клік.

Легкий, самостійно розміщений оновлювач динамічних DNS, який підтримує синхронізацію записів A та AAAA у понад 40 провайдерів DNS.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання DDNS Updater в один клік.

Виберіть тариф VPS для DDNS Updater

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою DDNS Updater

DDNS Updater — це сервіс з відкритим вихідним кодом на Go, який підтримує DNS-записи A та AAAA, спрямовані на правильну IP-адресу, у понад 40 DNS-провайдерів — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains та багатьох інших — з єдиного файлу конфігурації. Він працює як безголовий агент, якому потрібне лише вихідне з'єднання, зі статусом, видимим через журнали контейнера або вбудовану HTTP-панель, доступну через перенаправлення порту SSH, якщо ви бажаєте переглядати у браузері.

Самостійне розміщення DDNS Updater на власному VPS надає вам стабільного, завжди активного агента, який може оновлювати DNS-записи для домашніх маршрутизаторів, шлюзів IoT, вторинних серверів або будь-якої іншої кінцевої точки, чия публічна IP-адреса змінюється. Облікові дані провайдера та логіка оновлення залишаються всередині вашої інфраструктури, а один екземпляр може паралельно керувати записами, що охоплюють кілька доменів і провайдерів.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики DDNS Updater

40+ DNS провайдерів

Оновлюйте записи на Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric та десятках інших з одного екземпляра.

Періодичні перевірки

Настроювана періодичність опитування з періодами затримки, щоб публічна IP-адреса отримувалася, а записи оновлювалися лише за фактичної потреби.

IPv4 та IPv6

Відстежує як A, так і AAAA записи одночасно, коректно переходячи, коли доступне лише одне сімейство адрес на висхідному з'єднанні.

Вбудована панель стану

Локальна панель моніторингу лише для читання показує поточний статус запису, час останнього оновлення, виявлену IP-адресу та помилки для кожного запису при доступі через SSH-переадресацію порту.

Багатопровайдерне отримання IP

Публічна IP-адреса визначається шляхом об'єднання кількох постачальників на основі HTTP та DNS, тому єдиний збій у вихідному каналі не блокує всі оновлення.

Сповіщення через shoutrrr

Додаткова інтеграція shoutrrr надсилає сповіщення в Discord, Slack, Telegram або на електронну пошту, коли оновлення не вдається або виявлено зміну IP-адреси.

Чому варто запускати DDNS Updater у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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