LiteLLM – це шлюз ШІ з відкритим кодом, який надає кожній LLM той самий API, сумісний з OpenAI, щоб ваші застосунки могли перемикатися між OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock та понад 100 іншими провайдерами без змін у коді. Він забезпечує балансування навантаження, автоматичне переключення на резервний ресурс, управління віртуальними ключами API, відстеження витрат та обмеження швидкості з єдиного адміністративного інтерфейсу.

Самостійне розміщення LiteLLM зберігає ваші ключі API та дані про використання у вашій власній інфраструктурі, усуває дроселювання та обмеження швидкості спільних проксі-сервісів і надає вашій команді центральну панель управління для всього використання LLM — що є важливим для організацій, які керують витратами на ШІ та дотриманням нормативних вимог у великих масштабах.