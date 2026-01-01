Розгорніть LiteLLM в один клік.
Єдиний ШІ-шлюз, що надає сумісний з OpenAI доступ до API для понад 100 LLM від будь-якого постачальника.
Виберіть тариф VPS для LiteLLM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LiteLLM
LiteLLM – це шлюз ШІ з відкритим кодом, який надає кожній LLM той самий API, сумісний з OpenAI, щоб ваші застосунки могли перемикатися між OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock та понад 100 іншими провайдерами без змін у коді. Він забезпечує балансування навантаження, автоматичне переключення на резервний ресурс, управління віртуальними ключами API, відстеження витрат та обмеження швидкості з єдиного адміністративного інтерфейсу.
Самостійне розміщення LiteLLM зберігає ваші ключі API та дані про використання у вашій власній інфраструктурі, усуває дроселювання та обмеження швидкості спільних проксі-сервісів і надає вашій команді центральну панель управління для всього використання LLM — що є важливим для організацій, які керують витратами на ШІ та дотриманням нормативних вимог у великих масштабах.
Ключові характеристики LiteLLM
100+ LLM Провайдерів
Отримайте доступ до OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock та десятків інших через єдину уніфіковану кінцеву точку API.
Балансування навантаження і Відмовостійкість
Розподіляйте запити між кількома провайдерами та автоматично перемикайтеся на резервну систему, коли провайдер недоступний.
Відстеження витрат і бюджети
Відстежуйте витрати LLM в реальному часі та встановлюйте ліміти бюджету для кожного користувача або команди, щоб запобігти неконтрольованим витратам API.
Віртуальне управління ключів
Видавайте віртуальні ключі API з обмеженою областю дії командам та застосункам з деталізованим контролем доступу та відстеженням використання.
Розширена маршрутизація
Маршрутизуйте запити за вартістю, затримкою або власними правилами, щоб завжди використовувати найкращу модель для кожного типу запиту.
Чому варто запускати LiteLLM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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