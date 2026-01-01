Розгорніть MeshCentral в один клік.
Самостійно розміщена платформа для віддаленого моніторингу та керування настільними комп'ютерами, серверами та пристроями Інтернету речей через локальну мережу або Інтернет.
Виберіть тариф VPS для MeshCentral
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MeshCentral
MeshCentral — це повноцінна платформа з відкритим кодом для віддаленого моніторингу та керування, яка дозволяє керувати віддаленими робочими столами, запускати оболонки, передавати файли та перевіряти телеметрію пристроїв на машинах з Windows, macOS, Linux та FreeBSD з єдиної веб-консолі. Легкі агенти працюють на кожному керованому пристрої та підключаються до вашого сервера MeshCentral, тому ви можете отримати до них доступ через брандмауери та NAT без VPN-тунелів.
Самостійне розміщення MeshCentral на вашому VPS надає вам приватну заміну TeamViewer або AnyDesk без плати за місце, без обмежень пропускної здатності та без стороннього доступу до ваших віддалених сесій. Платформа є основною технологією, що лежить в основі Tactical RMM, і розгортається ІТ-компаніями, MSP та домашніми лабораторіями для керування чим завгодно: від кількох персональних пристроїв до тисяч кінцевих точок клієнтів.
Ключові характеристики MeshCentral
Віддалений робочий стіл і оболонка
Керуйте машинами Windows, macOS, Linux та FreeBSD за допомогою швидкого веб-інтерфейсу віддаленого робочого столу, оболонки та передачі файлів — встановлення клієнта не потрібне.
Полегшений агент
Маленькі нативні агенти підключаються назовні з кожного пристрою, тому MeshCentral працює через брандмауери та NAT без VPN-тунелів або відкритих вхідних портів на керованих хостах.
Групи пристроїв та політики
Організуйте кінцеві точки у сіткові групи з дозволами на основі ролей, запланованими завданнями та масовими діями, щоб великими парками було легко керувати.
Двофакторна автентифікація
Вбудовані TOTP, WebAuthn та 2FA електронною поштою забезпечують безпеку консолі адміністратора навіть при доступі з публічного інтернету.
Запис сесії та аудит
Можливість запису сеансів віддаленого робочого столу та детальний журнал аудиту дозволяють переглядати кожну дію, виконану кожним адміністратором.
REST та WebSocket API
Комплексні API дозволяють автоматизувати керування пристроями, інтегрувати з інструментами для обробки заявок або створювати на базі MeshCentral як основу для власної RMM-системи.
Чому варто запускати MeshCentral у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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