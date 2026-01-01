MeshCentral — це повноцінна платформа з відкритим кодом для віддаленого моніторингу та керування, яка дозволяє керувати віддаленими робочими столами, запускати оболонки, передавати файли та перевіряти телеметрію пристроїв на машинах з Windows, macOS, Linux та FreeBSD з єдиної веб-консолі. Легкі агенти працюють на кожному керованому пристрої та підключаються до вашого сервера MeshCentral, тому ви можете отримати до них доступ через брандмауери та NAT без VPN-тунелів.

Самостійне розміщення MeshCentral на вашому VPS надає вам приватну заміну TeamViewer або AnyDesk без плати за місце, без обмежень пропускної здатності та без стороннього доступу до ваших віддалених сесій. Платформа є основною технологією, що лежить в основі Tactical RMM, і розгортається ІТ-компаніями, MSP та домашніми лабораторіями для керування чим завгодно: від кількох персональних пристроїв до тисяч кінцевих точок клієнтів.