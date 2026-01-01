Знижка до 68% на MeshCentral

Розгорніть MeshCentral в один клік.

Самостійно розміщена платформа для віддаленого моніторингу та керування настільними комп'ютерами, серверами та пристроями Інтернету речей через локальну мережу або Інтернет.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть MeshCentral в один клік.

Виберіть тариф VPS для MeshCentral

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою MeshCentral

MeshCentral — це повноцінна платформа з відкритим кодом для віддаленого моніторингу та керування, яка дозволяє керувати віддаленими робочими столами, запускати оболонки, передавати файли та перевіряти телеметрію пристроїв на машинах з Windows, macOS, Linux та FreeBSD з єдиної веб-консолі. Легкі агенти працюють на кожному керованому пристрої та підключаються до вашого сервера MeshCentral, тому ви можете отримати до них доступ через брандмауери та NAT без VPN-тунелів.

Самостійне розміщення MeshCentral на вашому VPS надає вам приватну заміну TeamViewer або AnyDesk без плати за місце, без обмежень пропускної здатності та без стороннього доступу до ваших віддалених сесій. Платформа є основною технологією, що лежить в основі Tactical RMM, і розгортається ІТ-компаніями, MSP та домашніми лабораторіями для керування чим завгодно: від кількох персональних пристроїв до тисяч кінцевих точок клієнтів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики MeshCentral

Віддалений робочий стіл і оболонка

Керуйте машинами Windows, macOS, Linux та FreeBSD за допомогою швидкого веб-інтерфейсу віддаленого робочого столу, оболонки та передачі файлів — встановлення клієнта не потрібне.

Полегшений агент

Маленькі нативні агенти підключаються назовні з кожного пристрою, тому MeshCentral працює через брандмауери та NAT без VPN-тунелів або відкритих вхідних портів на керованих хостах.

Групи пристроїв та політики

Організуйте кінцеві точки у сіткові групи з дозволами на основі ролей, запланованими завданнями та масовими діями, щоб великими парками було легко керувати.

Двофакторна автентифікація

Вбудовані TOTP, WebAuthn та 2FA електронною поштою забезпечують безпеку консолі адміністратора навіть при доступі з публічного інтернету.

Запис сесії та аудит

Можливість запису сеансів віддаленого робочого столу та детальний журнал аудиту дозволяють переглядати кожну дію, виконану кожним адміністратором.

REST та WebSocket API

Комплексні API дозволяють автоматизувати керування пристроями, інтегрувати з інструментами для обробки заявок або створювати на базі MeshCentral як основу для власної RMM-системи.

Чому варто запускати MeshCentral у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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