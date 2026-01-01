Розгорніть Microcks в один клік.
Інкубаційна платформа CNCF для імітації API та контрактного тестування для REST, GraphQL, gRPC та AsyncAPI.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Microcks
Microcks — це платформа з відкритим вихідним кодом, хмарна, для імітації та тестування API для всіх основних протоколів — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP та AsyncAPI. Замість того, щоб підтримувати написані вручну заглушки, команди імпортують свої наявні контракти API, і Microcks автоматично генерує реалістичні імітації, які відображають реальну поведінку сервісів, прискорюючи розробку без очікування на команди бекенду.
Як інкубаційний проєкт CNCF, Microcks створений для інтеграції CI/CD і природно вписується в конвеєри DevOps. Самостійне розміщення на власному VPS дає повний контроль над даними тестування API, усуває зовнішні залежності від SaaS і дозволяє імітувати внутрішні сервіси, до яких хмарні платформи тестування ніколи не зможуть дістатися.
Ключові характеристики Microcks
Багатопротокольна імітація API
Імітуйте послуги REST, GraphQL, gRPC, SOAP та AsyncAPI з єдиної платформи — не потрібні окремі інструменти для кожного протоколу.
Контрактно-орієнтоване тестування
Імпортуйте специфікації OpenAPI, AsyncAPI, Postman або gRPC та автоматично перевіряйте, що ваші реалізації відповідають узгодженим контрактам у конвеєрах CI/CD.
Динамічна генерація відповіді
Використовуйте шаблони та вирази у макетних відповідях для генерації реалістичних, різноманітних даних замість статичних фікстур, покращуючи покриття тестів.
Інтеграція конвеєра CI/CD
Вбудована підтримка GitHub Actions, Jenkins та Tekton дозволяє автоматично запускати тести на відповідність при кожному коміті без ручного втручання.
Імпорт колекції Postman
Повторно використовуйте наявні колекції Postman як визначення моків та набори тестів, захищаючи інвестиції, які ваша команда вже зробила в документацію API.
Чому варто запускати Microcks у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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