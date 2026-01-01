Microcks — це платформа з відкритим вихідним кодом, хмарна, для імітації та тестування API для всіх основних протоколів — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP та AsyncAPI. Замість того, щоб підтримувати написані вручну заглушки, команди імпортують свої наявні контракти API, і Microcks автоматично генерує реалістичні імітації, які відображають реальну поведінку сервісів, прискорюючи розробку без очікування на команди бекенду.

Як інкубаційний проєкт CNCF, Microcks створений для інтеграції CI/CD і природно вписується в конвеєри DevOps. Самостійне розміщення на власному VPS дає повний контроль над даними тестування API, усуває зовнішні залежності від SaaS і дозволяє імітувати внутрішні сервіси, до яких хмарні платформи тестування ніколи не зможуть дістатися.