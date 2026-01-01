Text Generation Web UI — це інтерфейс з відкритим вихідним кодом на базі Gradio для завантаження, запуску та взаємодії з великими мовними моделями локально. Він підтримує більше форматів моделей, ніж практично будь-який інший самостійно розміщений інтерфейс LLM — включно з GGUF через llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 та Transformers — що робить його основним інструментом для користувачів, які працюють з різноманітними файлами моделей з HuggingFace та потребують повного контролю над параметрами виведення.

Це розгортання використовує оптимізовану для ЦП збірку, яка запускає квантовані моделі GGUF через бекенд llama.cpp — практично на будь-якому VPS без виділеного графічного процесора. Розмістіть будь-який файл моделі GGUF в томі моделей, і він з'явиться на вкладці "Моделі", готовий до завантаження. Самостійне розміщення зберігає ваші розмови, системні підказки та будь-які документи, якими ви ділитеся з моделлю, на вашій власній інфраструктурі.