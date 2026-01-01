Знижка до 68% на Text Generation Web UI

Розгортання Text Generation Web UI за один клік.

Багатофункціональний веб-інтерфейс для запуску локальних LLM з підтримкою GGUF, GPTQ та AWQ на CPU або GPU.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Text Generation Web UI за один клік.

Виберіть тариф VPS для Text Generation Web UI

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Text Generation Web UI

Text Generation Web UI — це інтерфейс з відкритим вихідним кодом на базі Gradio для завантаження, запуску та взаємодії з великими мовними моделями локально. Він підтримує більше форматів моделей, ніж практично будь-який інший самостійно розміщений інтерфейс LLM — включно з GGUF через llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 та Transformers — що робить його основним інструментом для користувачів, які працюють з різноманітними файлами моделей з HuggingFace та потребують повного контролю над параметрами виведення.

Це розгортання використовує оптимізовану для ЦП збірку, яка запускає квантовані моделі GGUF через бекенд llama.cpp — практично на будь-якому VPS без виділеного графічного процесора. Розмістіть будь-який файл моделі GGUF в томі моделей, і він з'явиться на вкладці "Моделі", готовий до завантаження. Самостійне розміщення зберігає ваші розмови, системні підказки та будь-які документи, якими ви ділитеся з моделлю, на вашій власній інфраструктурі.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Text Generation Web UI

Багатоформатна підтримка моделей

Завантажуйте моделі GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 та Transformers з одного інтерфейсу без переналаштування бекендів або перезбирання контейнера.

Чат, інструкції та нотатник

Три різні режими взаємодії охоплюють багатоходові розмови, структуровані завдання запит-відповідь та вільну генерацію тексту в одному інструменті.

Система персонажів та персон

Визначте детальні картки персонажів ШІ з передісторіями, прикладами діалогів та аватарами, щоб формувати поведінку моделі протягом сесій.

API, сумісне з OpenAI

Увімкніть додатковий REST API на порту 5000 для підключення зовнішніх додатків, використовуючи стандартні клієнтські бібліотеки OpenAI, без змін у коді.

Екосистема розширень

Розширення спільноти додають можливості, такі як довготривала пам'ять, голосове введення/виведення, інтеграція Stable Diffusion та власні інструменти.

Інференс на ЦП без GPU

Запускає GGUF-квантовані моделі на ЦП через llama.cpp — модель з 3-7 мільярдами параметрів практична на стандартному VPS з 8 ГБ ОЗП.

Чому варто запускати Text Generation Web UI у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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