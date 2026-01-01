Розгортання Text Generation Web UI за один клік.
Багатофункціональний веб-інтерфейс для запуску локальних LLM з підтримкою GGUF, GPTQ та AWQ на CPU або GPU.
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Що можна створити за допомогою Text Generation Web UI
Text Generation Web UI — це інтерфейс з відкритим вихідним кодом на базі Gradio для завантаження, запуску та взаємодії з великими мовними моделями локально. Він підтримує більше форматів моделей, ніж практично будь-який інший самостійно розміщений інтерфейс LLM — включно з GGUF через llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 та Transformers — що робить його основним інструментом для користувачів, які працюють з різноманітними файлами моделей з HuggingFace та потребують повного контролю над параметрами виведення.
Це розгортання використовує оптимізовану для ЦП збірку, яка запускає квантовані моделі GGUF через бекенд llama.cpp — практично на будь-якому VPS без виділеного графічного процесора. Розмістіть будь-який файл моделі GGUF в томі моделей, і він з'явиться на вкладці "Моделі", готовий до завантаження. Самостійне розміщення зберігає ваші розмови, системні підказки та будь-які документи, якими ви ділитеся з моделлю, на вашій власній інфраструктурі.
Ключові характеристики Text Generation Web UI
Багатоформатна підтримка моделей
Завантажуйте моделі GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 та Transformers з одного інтерфейсу без переналаштування бекендів або перезбирання контейнера.
Чат, інструкції та нотатник
Три різні режими взаємодії охоплюють багатоходові розмови, структуровані завдання запит-відповідь та вільну генерацію тексту в одному інструменті.
Система персонажів та персон
Визначте детальні картки персонажів ШІ з передісторіями, прикладами діалогів та аватарами, щоб формувати поведінку моделі протягом сесій.
API, сумісне з OpenAI
Увімкніть додатковий REST API на порту 5000 для підключення зовнішніх додатків, використовуючи стандартні клієнтські бібліотеки OpenAI, без змін у коді.
Екосистема розширень
Розширення спільноти додають можливості, такі як довготривала пам'ять, голосове введення/виведення, інтеграція Stable Diffusion та власні інструменти.
Інференс на ЦП без GPU
Запускає GGUF-квантовані моделі на ЦП через llama.cpp — модель з 3-7 мільярдами параметрів практична на стандартному VPS з 8 ГБ ОЗП.
Чому варто запускати Text Generation Web UI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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