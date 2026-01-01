Розгорніть TaxHacker в один клік.
Самостійно розміщений обліковий інструмент ШІ, який автоматично витягує дані з квитанцій та рахунків-фактур для фрилансерів та малого бізнесу.
Виберіть тариф VPS для TaxHacker
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TaxHacker
TaxHacker — це бухгалтерський застосунок з відкритим вихідним кодом на базі ШІ, створений для фрилансерів, інді-хакерів та малого бізнесу. Він усуває ручне введення даних, використовуючи великі мовні моделі для автоматичного вилучення сум, дат, продавців, податкових даних та позицій із завантажених квитанцій та рахунків-фактур.
На відміну від бухгалтерських SaaS-інструментів, TaxHacker працює повністю на вашій власній інфраструктурі — ваші фінансові документи ніколи не залишають ваш сервер. Він підтримує понад 170 світових валют з автоматичною конвертацією за історичним курсом, працює з OpenAI, Google Gemini, Mistral або локальними моделями через Ollama, і дозволяє створювати власні категорії та ШІ-підказки, адаптовані до ваших конкретних бізнес-процесів.
Ключові характеристики TaxHacker
Вилучення документів ШІ
Автоматично аналізує квитанції та рахунки, вилучаючи суми, дати, продавців та податкові дані без ручного введення.
Підтримка кількох валют
Відстежує транзакції у понад 170 валютах та 14 криптовалютах з автоматичною конвертацією за історичним курсом обміну.
Гнучкі LLM постачальники
Працює з OpenAI, Google Gemini, Mistral або локальними моделями, такими як Ollama — оберіть постачальника, який відповідає вашим потребам щодо конфіденційності та вартості.
Власні категорії
Створюйте персоналізовані категорії, проєкти та поля за допомогою спеціальних ШІ-підказок, налаштованих під ваші конкретні бізнес-процеси.
Повний контроль даних
Усі фінансові документи зберігаються на вашому власному сервері — жодні сторонні сервіси ніколи не бачать конфіденційних бізнес-даних.
Пакетні операції
Розширена фільтрація, повнотекстовий пошук, масові операції та експорт даних роблять підготовку до податкового сезону простою.
Чому варто запускати TaxHacker у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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