TaxHacker — це бухгалтерський застосунок з відкритим вихідним кодом на базі ШІ, створений для фрилансерів, інді-хакерів та малого бізнесу. Він усуває ручне введення даних, використовуючи великі мовні моделі для автоматичного вилучення сум, дат, продавців, податкових даних та позицій із завантажених квитанцій та рахунків-фактур.

На відміну від бухгалтерських SaaS-інструментів, TaxHacker працює повністю на вашій власній інфраструктурі — ваші фінансові документи ніколи не залишають ваш сервер. Він підтримує понад 170 світових валют з автоматичною конвертацією за історичним курсом, працює з OpenAI, Google Gemini, Mistral або локальними моделями через Ollama, і дозволяє створювати власні категорії та ШІ-підказки, адаптовані до ваших конкретних бізнес-процесів.