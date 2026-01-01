Розгортання Bigcapital в один клік.
Самостійно розміщена платформа для фінансового обліку з підтримкою кількох валют, інтелектуальною звітністю та повною головною книгою з подвійним записом.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bigcapital
Bigcapital — це сучасна платформа фінансового обліку з відкритим кодом, розроблена як альтернатива з можливістю самостійного розміщення для QuickBooks, Xero та Wave. Вона реалізує повний головний регістр подвійного запису з підтримкою кількох валют, записи клієнтів і постачальників, виставлення рахунків та оплату, відстеження запасів, ручні проводки та інтелектуальну звітність — фінансові звіти, рух грошових коштів, старіння дебіторської та кредиторської заборгованості та податкові зведення — все це генерується з базового регістру.
Самостійне розміщення Bigcapital на вашому VPS зберігає рахунки клієнтів, банківські транзакції та фінансові записи на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх бухгалтерській службі SaaS. Платформа підтримує кілька компаній (орендарів) на екземпляр з ізольованими базами даних, інтегрується зі Stripe та Plaid для платежів і банківських виписок та надає комплексний API для власних інтеграцій і звітності.
Ключові характеристики Bigcapital
Бухгалтерська книга подвійного запису
Повна головна книга подвійного запису з планом рахунків, ручними бухгалтерськими записами та зручною для аудиту історією транзакцій, що безпосередньо відповідає стандартним бухгалтерським процесам.
Мультивалютність
Вбудована підтримка мультивалютності з налаштовуваними джерелами обмінних курсів для рахунків-фактур, рахунків та звітів для міжнародних клієнтів та постачальників.
Рахунки та платіжки
Виставлення рахунків клієнтам з відстеженням платежів, рахунки постачальників з плануванням платежів, повторювані транзакції та генерація PDF завдяки інтеграції Gotenberg у комплекті.
Інтелектуальні звіти
Прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів, старіння дебіторської/кредиторської заборгованості, зведення податків з продажу та фінансові звіти, що налаштовуються, сформовані з головної книги у режимі реального часу.
Багатоорендний за задумом
Кожна компанія отримує власну ізольовану базу даних, тому один екземпляр може керувати кількома підприємствами із суворим розділенням даних.
Чому варто запускати Bigcapital у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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