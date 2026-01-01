Bigcapital — це сучасна платформа фінансового обліку з відкритим кодом, розроблена як альтернатива з можливістю самостійного розміщення для QuickBooks, Xero та Wave. Вона реалізує повний головний регістр подвійного запису з підтримкою кількох валют, записи клієнтів і постачальників, виставлення рахунків та оплату, відстеження запасів, ручні проводки та інтелектуальну звітність — фінансові звіти, рух грошових коштів, старіння дебіторської та кредиторської заборгованості та податкові зведення — все це генерується з базового регістру.

Самостійне розміщення Bigcapital на вашому VPS зберігає рахунки клієнтів, банківські транзакції та фінансові записи на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх бухгалтерській службі SaaS. Платформа підтримує кілька компаній (орендарів) на екземпляр з ізольованими базами даних, інтегрується зі Stripe та Plaid для платежів і банківських виписок та надає комплексний API для власних інтеграцій і звітності.