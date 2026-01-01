Знижка до 68% на Bigcapital

Розгортання Bigcapital в один клік.

Самостійно розміщена платформа для фінансового обліку з підтримкою кількох валют, інтелектуальною звітністю та повною головною книгою з подвійним записом.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Bigcapital в один клік.

Виберіть тариф VPS для Bigcapital

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Bigcapital

Bigcapital — це сучасна платформа фінансового обліку з відкритим кодом, розроблена як альтернатива з можливістю самостійного розміщення для QuickBooks, Xero та Wave. Вона реалізує повний головний регістр подвійного запису з підтримкою кількох валют, записи клієнтів і постачальників, виставлення рахунків та оплату, відстеження запасів, ручні проводки та інтелектуальну звітність — фінансові звіти, рух грошових коштів, старіння дебіторської та кредиторської заборгованості та податкові зведення — все це генерується з базового регістру.

Самостійне розміщення Bigcapital на вашому VPS зберігає рахунки клієнтів, банківські транзакції та фінансові записи на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх бухгалтерській службі SaaS. Платформа підтримує кілька компаній (орендарів) на екземпляр з ізольованими базами даних, інтегрується зі Stripe та Plaid для платежів і банківських виписок та надає комплексний API для власних інтеграцій і звітності.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Bigcapital

Бухгалтерська книга подвійного запису

Повна головна книга подвійного запису з планом рахунків, ручними бухгалтерськими записами та зручною для аудиту історією транзакцій, що безпосередньо відповідає стандартним бухгалтерським процесам.

Мультивалютність

Вбудована підтримка мультивалютності з налаштовуваними джерелами обмінних курсів для рахунків-фактур, рахунків та звітів для міжнародних клієнтів та постачальників.

Рахунки та платіжки

Виставлення рахунків клієнтам з відстеженням платежів, рахунки постачальників з плануванням платежів, повторювані транзакції та генерація PDF завдяки інтеграції Gotenberg у комплекті.

Інтелектуальні звіти

Прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів, старіння дебіторської/кредиторської заборгованості, зведення податків з продажу та фінансові звіти, що налаштовуються, сформовані з головної книги у режимі реального часу.

Багатоорендний за задумом

Кожна компанія отримує власну ізольовану базу даних, тому один екземпляр може керувати кількома підприємствами із суворим розділенням даних.

Чому варто запускати Bigcapital у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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