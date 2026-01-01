Actual Budget – це швидкий застосунок для особистих фінансів, що працює локально, побудований на методі конвертного бюджетування – де кожен зароблений долар призначається певній категорії, перш ніж ви його витратите. Спочатку це був комерційний продукт, але його творець відкрив вихідний код, і тепер він підтримується активною спільнотою, що робить його однією з найпотужніших безкоштовних альтернатив YNAB.

Оскільки Actual Budget використовує локальну архітектуру, ваші фінансові дані залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в сторонньому хмарному сховищі. Синхронізація між кількома пристроями все ще працює через ваш самостійно розміщений сервер, а додаткове наскрізне шифрування захищає дані під час передачі. Банківські підключення через SimpleFIN (США/Канада) та GoCardless (ЄС/Велика Британія) автоматично імпортують транзакції, тоді як підтримка імпорту з YNAB робить міграцію простою.