Розгорніть Фактичний бюджет в один клік.
Застосунок для особистих фінансів із фокусом на приватність і конвертним бюджетуванням, щоб надати кожному долару призначення.
Виберіть тариф VPS для Actual Budget
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Actual Budget
Actual Budget – це швидкий застосунок для особистих фінансів, що працює локально, побудований на методі конвертного бюджетування – де кожен зароблений долар призначається певній категорії, перш ніж ви його витратите. Спочатку це був комерційний продукт, але його творець відкрив вихідний код, і тепер він підтримується активною спільнотою, що робить його однією з найпотужніших безкоштовних альтернатив YNAB.
Оскільки Actual Budget використовує локальну архітектуру, ваші фінансові дані залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в сторонньому хмарному сховищі. Синхронізація між кількома пристроями все ще працює через ваш самостійно розміщений сервер, а додаткове наскрізне шифрування захищає дані під час передачі. Банківські підключення через SimpleFIN (США/Канада) та GoCardless (ЄС/Велика Британія) автоматично імпортують транзакції, тоді як підтримка імпорту з YNAB робить міграцію простою.
Ключові характеристики Actual Budget
Конвертне бюджетування
Розподіляє кожен долар за певною категорією перед витратами, що дає вам чіткий план на основі фактичного доходу, а не приблизних оцінок.
Пріоритет локального володіння даними
Ваші фінансові дані зберігаються на вашому власному сервері, а не в комерційній хмарі, захищаючи конфіденційні дані облікового запису від сторонніх витоків або змін політики постачальника.
Синхронізація декількох пристроїв
Синхронізуйте бюджети між телефонами, планшетами та комп'ютерами через власний сервер, щоб кожен член домогосподарства бачив ті самі актуальні дані.
Інтеграція банківського рахунку
Підключайтеся до реальних банківських рахунків через SimpleFIN (США/Канада) або GoCardless (ЄС/Велика Британія), щоб автоматично імпортувати транзакції, зменшуючи ручне введення даних.
Детальні фінансові звіти
Вбудовані звіти про чисту вартість активів, грошовий потік та тенденції витрат дають вам змогу приймати обґрунтовані фінансові рішення без окремої електронної таблиці.
Чому варто запускати Actual Budget у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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