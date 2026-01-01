Budge – це програма для особистого фінансового планування, яка допомагає окремим особам і сім’ям відстежувати витрати, моніторити моделі витрат і досягати фінансових цілей за допомогою доступного веб-інтерфейсу. Вона підтримує кілька типів облікових записів, власні категорії витрат і управління повторюваними транзакціями, надаючи користувачам повну картину їхнього фінансового стану без використання хмарних фінансових послуг.

Самостійне розміщення Budge на власному VPS гарантує, що банківські реквізити, історія витрат і фінансові цілі залишаються повністю у вашій інфраструктурі — ніколи не передаються стороннім платформам і не використовуються для рекламного профілювання. Постійне сховище зберігає роки фінансової історії, доступної з будь-якого пристрою через адаптивний інтерфейс браузера.