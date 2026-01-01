Розгорніть Budge в один клік.
Самостійно розміщений персональний фінансовий додаток для відстеження особистих витрат, бюджетування та управління фінансовими цілями.
Виберіть тариф VPS для Budge
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Budge
Budge – це програма для особистого фінансового планування, яка допомагає окремим особам і сім’ям відстежувати витрати, моніторити моделі витрат і досягати фінансових цілей за допомогою доступного веб-інтерфейсу. Вона підтримує кілька типів облікових записів, власні категорії витрат і управління повторюваними транзакціями, надаючи користувачам повну картину їхнього фінансового стану без використання хмарних фінансових послуг.
Самостійне розміщення Budge на власному VPS гарантує, що банківські реквізити, історія витрат і фінансові цілі залишаються повністю у вашій інфраструктурі — ніколи не передаються стороннім платформам і не використовуються для рекламного профілювання. Постійне сховище зберігає роки фінансової історії, доступної з будь-якого пристрою через адаптивний інтерфейс браузера.
Ключові характеристики Budge
Відстеження витрат
Реєструйте та класифікуйте транзакції за різними типами рахунків — поточні, ощадні, кредитні картки та готівка — для ведення точного фінансового обліку.
Моніторинг бюджету
Встановлюйте ліміти витрат за категоріями та відстежуйте прогрес у реальному часі, щоб ви одразу знали, коли бюджет ризикує бути перевищеним.
Візуальні звіти про витрати
Діаграми та інформаційні панелі з першого погляду відображають моделі витрат та ефективність бюджету, що дозволяє легко визначити, куди йдуть гроші щомісяця.
Відстеження цілей
Визначте цілі заощаджень або скорочення боргу та відстежуйте прогрес з часом, перетворюючи абстрактні фінансові цілі на вимірні етапи.
Конфіденційність
Усі фінансові дані зберігаються локально на VPS без зовнішнього поширення, захищаючи конфіденційну інформацію від рекламних мереж та брокерів даних.
Чому варто запускати Budge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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