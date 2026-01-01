Homebox – це система інвентаризації та організації, створена спеціально для домашніх користувачів, які хочуть упорядкувати свої особисті речі. Вона дозволяє каталогізувати предмети за допомогою фотографій, настроюваних полів і тегів місцезнаходження, відстежуючи гарантії, дати покупки та вартість для страхової документації. Маркування QR-кодами полегшує ідентифікацію та пошук предметів у різних кімнатах або місцях зберігання.

Самостійне розміщення Homebox на вашому VPS зберігає конфіденційні дані інвентаризації — включно з деталями про цінні речі та історію покупок — повністю приватними, без абонентської плати, без обмежень на зберігання та без ризику припинення доступу до ваших даних стороннім сервісом.