Розгорніть Homebox в один клік.
Самостійно розміщена система обліку домашнього майна для відстеження, організації та управління особистими речами з повною конфіденційністю.
Виберіть тариф VPS для Homebox
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Homebox
Homebox – це система інвентаризації та організації, створена спеціально для домашніх користувачів, які хочуть упорядкувати свої особисті речі. Вона дозволяє каталогізувати предмети за допомогою фотографій, настроюваних полів і тегів місцезнаходження, відстежуючи гарантії, дати покупки та вартість для страхової документації. Маркування QR-кодами полегшує ідентифікацію та пошук предметів у різних кімнатах або місцях зберігання.
Самостійне розміщення Homebox на вашому VPS зберігає конфіденційні дані інвентаризації — включно з деталями про цінні речі та історію покупок — повністю приватними, без абонентської плати, без обмежень на зберігання та без ризику припинення доступу до ваших даних стороннім сервісом.
Ключові характеристики Homebox
Маркування QR-кодів
Генеруйте та скануйте QR-коди для швидкої ідентифікації предметів, зменшуючи час пошуку у великих колекціях та місцях зберігання.
Відстеження гарантій
Фіксуйте дати покупки, гарантії та чеки з нагадуваннями про закінчення терміну дії, щоб ніколи не пропустити термін подачі претензії.
Організація за розташуванням
Призначайте предмети до конкретних кімнат або місць зберігання та шукайте за місцем розташування, щоб миттєво знайти будь-що.
Відстеження цінності та страхування
Записуйте вартість предметів та генеруйте звіти для документації домашнього страхування та розрахунку чистої вартості.
Багатокористувацькі домогосподарства
Поділіться інвентарем з членами родини, надаючи дозволи для спільного управління домашнім майном.
Чому варто запускати Homebox у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
AirTrail
Особистий журнал польотів з інтерактивною картою, статистикою та підтримкою кількох користувачів