Розгорніть AdventureLog в один клік.
Самостійно розгорнутий трекер подорожей і планувальник поїздок з інтерактивними мапами, маршрутами та повним володінням даними.
Виберіть тариф VPS для AdventureLog
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AdventureLog
AdventureLog – це платформа з відкритим кодом для керування подорожами, призначена для документування минулих пригод і планування майбутніх поїздок. Створена на базі SvelteKit і Django з підтримкою PostGIS, вона поєднує інтерактивну мапу світу для візуалізації напрямків з детальними інструментами планування поїздок, що охоплюють багатоденні маршрути, перельоти, проживання та контрольні списки активностей.
На відміну від комерційних туристичних застосунків, які зберігають ваші подорожі на сторонніх серверах, AdventureLog є повністю самостійно розміщеною – ваші фотографії, історія місцезнаходжень та особисті нотатки про подорожі залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Функції для співпраці дозволяють сім'ям та туристичним групам ділитися планами та документувати спогади разом, тоді як аналітика відстежує відвідані країни та статистику регіональних досліджень з часом.
Ключові характеристики AdventureLog
Інтерактивна карта світу
Візуалізуйте кожен пункт призначення, який ви відвідали, на карті світу, що дасть вам миттєве та приємне уявлення про те, як далеко вас завели ваші подорожі.
Планування багатоденної поїздки
Створюйте повні маршрути з авіарейсами, проживанням та заходами, організованими по днях, щоб планування подорожей було зосереджено в одному місці, а не розкидано по електронних таблицях і нотатках.
Розширений журнал пригод
Документуйте кожен пункт призначення із датами, описами, особистими оцінками та завантаженими фотографіями, створюючи детальний журнал подорожей, який зростає з кожною поїздкою.
Аналітика подорожей
Відстежуйте статистику, як-от відвідані країни, досліджені регіони та загальна пройдена відстань, перетворюючи історію подорожей на значущі особисті досягнення.
Спільні поїздки
Діліться пригодами та спільно плануйте подорожі з родиною або попутниками, підтримуючи узгодженість щодо маршрутів та спогадів для всіх, без використання сторонніх інструментів для групового планування.
Чому варто запускати AdventureLog у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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