AdventureLog – це платформа з відкритим кодом для керування подорожами, призначена для документування минулих пригод і планування майбутніх поїздок. Створена на базі SvelteKit і Django з підтримкою PostGIS, вона поєднує інтерактивну мапу світу для візуалізації напрямків з детальними інструментами планування поїздок, що охоплюють багатоденні маршрути, перельоти, проживання та контрольні списки активностей.

На відміну від комерційних туристичних застосунків, які зберігають ваші подорожі на сторонніх серверах, AdventureLog є повністю самостійно розміщеною – ваші фотографії, історія місцезнаходжень та особисті нотатки про подорожі залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Функції для співпраці дозволяють сім'ям та туристичним групам ділитися планами та документувати спогади разом, тоді як аналітика відстежує відвідані країни та статистику регіональних досліджень з часом.