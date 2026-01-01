Знижка до 68% на Bar Assistant

Розгорніть Bar Assistant в один клік.

Менеджер рецептів коктейлів для самостійного розміщення, який відстежує запаси вашого бару та точно повідомляє, які напої ви можете приготувати прямо зараз.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Bar Assistant в один клік.

Виберіть тариф VPS для Bar Assistant

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Bar Assistant

Bar Assistant — це вебзастосунок для самостійного розміщення, призначений для поціновувачів коктейлів та домашніх барменів, які хочуть керувати своїм запасом інгредієнтів і знаходити рецепти на основі того, що вони мають під рукою. Він виходить за рамки простої книги рецептів, інтелектуально враховуючи замінники інгредієнтів, додаткові компоненти та взаємозв'язки між основними та похідними інгредієнтами, максимізуючи кількість коктейлів, які ви можете приготувати з вашого поточного запасу без походу до магазину.

Цей шаблон включає вебінтерфейс Salt Rim, сервер API Bar Assistant, Meilisearch для миттєвого повнотекстового пошуку у вашій колекції рецептів та Redis для кешування. Самостійне розміщення означає, що ваші особисті нотатки до рецептів, власні коктейльні творіння та запас інгредієнтів залишаються на вашому власному сервері, а не заблокованими у сторонньому застосунку.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Bar Assistant

Зіставлення інгредієнтів на полиці

Повідомте Bar Assistant, що у вас є в шафі, і він миттєво покаже, які коктейлі ви можете приготувати, включно з розумними збігами, використовуючи замінники інгредієнтів.

Швидкий повнотекстовий пошук

Meilisearch забезпечує миттєвий пошук серед рецептів, фільтруючи за способом приготування, вмістом алкоголю (ABV), типом склянки, тегами та іншим, щоб ви відразу знайшли потрібний напій.

Імпорт рецептів

Збирайте рецепти безпосередньо з вебсайтів коктейлів або створюйте власні, потім організовуйте їх у тематичні колекції для різних подій або сезонів.

Багатокористувацькі дозволи

Ролі адміністратора, модератора, звичайного користувача та гостя дозволяють керувати спільним баром для друзів або команди, не надаючи всім однакового рівня доступу.

Гнучкі формати експорту

Експортуйте рецепти як JSON, YAML, XML, Markdown або сторінки, готові до друку, щоб ваша колекція ніколи не була прив'язана до одного формату чи платформи.

Чому варто запускати Bar Assistant у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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