Розгорніть Bar Assistant в один клік.
Менеджер рецептів коктейлів для самостійного розміщення, який відстежує запаси вашого бару та точно повідомляє, які напої ви можете приготувати прямо зараз.
Виберіть тариф VPS для Bar Assistant
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bar Assistant
Bar Assistant — це вебзастосунок для самостійного розміщення, призначений для поціновувачів коктейлів та домашніх барменів, які хочуть керувати своїм запасом інгредієнтів і знаходити рецепти на основі того, що вони мають під рукою. Він виходить за рамки простої книги рецептів, інтелектуально враховуючи замінники інгредієнтів, додаткові компоненти та взаємозв'язки між основними та похідними інгредієнтами, максимізуючи кількість коктейлів, які ви можете приготувати з вашого поточного запасу без походу до магазину.
Цей шаблон включає вебінтерфейс Salt Rim, сервер API Bar Assistant, Meilisearch для миттєвого повнотекстового пошуку у вашій колекції рецептів та Redis для кешування. Самостійне розміщення означає, що ваші особисті нотатки до рецептів, власні коктейльні творіння та запас інгредієнтів залишаються на вашому власному сервері, а не заблокованими у сторонньому застосунку.
Ключові характеристики Bar Assistant
Зіставлення інгредієнтів на полиці
Повідомте Bar Assistant, що у вас є в шафі, і він миттєво покаже, які коктейлі ви можете приготувати, включно з розумними збігами, використовуючи замінники інгредієнтів.
Швидкий повнотекстовий пошук
Meilisearch забезпечує миттєвий пошук серед рецептів, фільтруючи за способом приготування, вмістом алкоголю (ABV), типом склянки, тегами та іншим, щоб ви відразу знайшли потрібний напій.
Імпорт рецептів
Збирайте рецепти безпосередньо з вебсайтів коктейлів або створюйте власні, потім організовуйте їх у тематичні колекції для різних подій або сезонів.
Багатокористувацькі дозволи
Ролі адміністратора, модератора, звичайного користувача та гостя дозволяють керувати спільним баром для друзів або команди, не надаючи всім однакового рівня доступу.
Гнучкі формати експорту
Експортуйте рецепти як JSON, YAML, XML, Markdown або сторінки, готові до друку, щоб ваша колекція ніколи не була прив'язана до одного формату чи платформи.
Чому варто запускати Bar Assistant у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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