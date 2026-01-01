Bar Assistant — це вебзастосунок для самостійного розміщення, призначений для поціновувачів коктейлів та домашніх барменів, які хочуть керувати своїм запасом інгредієнтів і знаходити рецепти на основі того, що вони мають під рукою. Він виходить за рамки простої книги рецептів, інтелектуально враховуючи замінники інгредієнтів, додаткові компоненти та взаємозв'язки між основними та похідними інгредієнтами, максимізуючи кількість коктейлів, які ви можете приготувати з вашого поточного запасу без походу до магазину.

Цей шаблон включає вебінтерфейс Salt Rim, сервер API Bar Assistant, Meilisearch для миттєвого повнотекстового пошуку у вашій колекції рецептів та Redis для кешування. Самостійне розміщення означає, що ваші особисті нотатки до рецептів, власні коктейльні творіння та запас інгредієнтів залишаються на вашому власному сервері, а не заблокованими у сторонньому застосунку.