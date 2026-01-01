Розгорніть Baby Buddy в один клік.
Комплексний додаток для стеження за дитиною, що допомагає батькам та опікунам приватно контролювати годування, сон, підгузки та ріст.
Виберіть тариф VPS для Baby Buddy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Baby Buddy
Baby Buddy — це додаток для відстеження розвитку дитини, орієнтований на конфіденційність, який допомагає батькам та опікунам записувати щоденні дії, показники росту та інформацію про здоров'я немовлят. Графіки годування, зміни підгузків, режими сну, вимірювання ваги та зросту, а також записи про ліки — усе це фіксується за допомогою інтуїтивно зрозумілого веб-інтерфейсу, розробленого для швидкого введення даних у напружені моменти батьківства. Візуальні діаграми та звіти дозволяють легко виявляти закономірності та ділитися даними з педіатрами.
Самостійний хостинг Baby Buddy означає, що інтимні деталі про розвиток та здоров'я вашої дитини ніколи не потрапляють на сторонні сервери чи рекламні платформи. Кілька опікунів — батьки, бабусі й дідусі, няні — можуть реєструвати активність з будь-якого пристрою, підтримуючи синхронізацію в домі, не покладаючись на комерційний додаток, який може припинити роботу або змінити свою політику конфіденційності.
Ключові характеристики Baby Buddy
Доступ кількох опікунів
Батьки, дідусі, бабусі та няні можуть одночасно реєструвати активність з будь-якого пристрою, дозволяючи всім бути в курсі поточного розпорядку та потреб дитини.
Комплексне відстеження активності
Записуйте годування, зміни підгузків, періоди сну, час на животику, купання та багато іншого з вбудованими таймерами, щоб запис займав секунди навіть у напружені моменти.
Записи зростання та здоров'я
Відстежуйте вагу, зріст та окружність голови з часом за допомогою візуальних графіків, які можна безпосередньо передавати медичним працівникам під час педіатричних прийомів.
Звіти шаблонів
Візуальні звіти показують тенденції частоти годування, моделі тривалості сну та кількість підгузків, допомагаючи батькам визначати розпорядок дня та рано виявляти аномалії.
Повна конфіденційність даних
Усі записи зберігаються на вашому сервері — без обміну даними з третіми сторонами, без рекламних профілів і без ризику втрати доступу, якщо комерційний сервіс припинить роботу.
Чому варто запускати Baby Buddy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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