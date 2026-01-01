Baby Buddy — це додаток для відстеження розвитку дитини, орієнтований на конфіденційність, який допомагає батькам та опікунам записувати щоденні дії, показники росту та інформацію про здоров'я немовлят. Графіки годування, зміни підгузків, режими сну, вимірювання ваги та зросту, а також записи про ліки — усе це фіксується за допомогою інтуїтивно зрозумілого веб-інтерфейсу, розробленого для швидкого введення даних у напружені моменти батьківства. Візуальні діаграми та звіти дозволяють легко виявляти закономірності та ділитися даними з педіатрами.

Самостійний хостинг Baby Buddy означає, що інтимні деталі про розвиток та здоров'я вашої дитини ніколи не потрапляють на сторонні сервери чи рекламні платформи. Кілька опікунів — батьки, бабусі й дідусі, няні — можуть реєструвати активність з будь-якого пристрою, підтримуючи синхронізацію в домі, не покладаючись на комерційний додаток, який може припинити роботу або змінити свою політику конфіденційності.