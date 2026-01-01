Розгорніть AirTrail: встановлення в один клік.
Персональний журнал польотів з відкритим вихідним кодом для запису, візуалізації та аналізу авіаційних подорожей на інтерактивній карті світу.
Виберіть тариф VPS для AirTrail
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AirTrail
AirTrail — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом для відстеження особистих польотів, який дозволяє записувати кожен політ, візуалізувати ваші маршрути на інтерактивній карті світу та досліджувати статистику вашої історії подорожей. Він підтримує імпорт даних про польоти з популярних сервісів, таких як MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt та JetLog, що дозволяє легко створити повний журнал з першого дня. Підтримка кількох користувачів дозволяє кожному члену домогосподарства вести окремий приватний журнал польотів на одному екземплярі.
Самостійне розміщення AirTrail на власному VPS зберігає вашу історію подорожей приватною та повністю під вашим контролем, без абонентської плати та без сторонніх сервісів, що зберігають ваші дані. Перший користувач, який зареєструється, автоматично отримує доступ рівня власника.
Ключові характеристики AirTrail
Інтерактивна карта світу
Переглядайте кожен рейс, нанесений на карту світу, з лініями маршрутів, що з'єднують кожне місце відправлення та призначення, які ви відвідали.
Імпорт історії польотів
Імпортуйте наявні записи з MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog та byAir, щоб одразу заповнити вашу історію.
Статистика подорожей
Переглядайте загальні показники та розбивку за пройденою відстанню, відвіданими країнами, використаними аеропортами, авіакомпаніями та часом, проведеним у повітрі.
Підтримка кількох користувачів
Поділіться одним екземпляром AirTrail з родиною або попутниками — кожен користувач веде власний приватний журнал польотів та статистику.
Загальнодоступні спільні польоти
Створіть посилання для поширення, щоб інші могли переглядати інтерактивну карту польотів без облікового запису.
Чому варто запускати AirTrail у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
An Otter Wiki
Легка самостійно розміщена вікі зі сторінками на основі Git та редагуванням у форматі Markdown
Bigcapital
Самостійно розміщена фінансова облікова платформа з інтелектуальною звітністю та підтримкою кількох валют