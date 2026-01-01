AirTrail — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом для відстеження особистих польотів, який дозволяє записувати кожен політ, візуалізувати ваші маршрути на інтерактивній карті світу та досліджувати статистику вашої історії подорожей. Він підтримує імпорт даних про польоти з популярних сервісів, таких як MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt та JetLog, що дозволяє легко створити повний журнал з першого дня. Підтримка кількох користувачів дозволяє кожному члену домогосподарства вести окремий приватний журнал польотів на одному екземплярі.

Самостійне розміщення AirTrail на власному VPS зберігає вашу історію подорожей приватною та повністю під вашим контролем, без абонентської плати та без сторонніх сервісів, що зберігають ваші дані. Перший користувач, який зареєструється, автоматично отримує доступ рівня власника.