Розгорніть Easy!Appointments в один клік.
Безкоштовна система планування зустрічей з відкритим вихідним кодом, що пропонує клієнтський самозапис, календарі для кількох постачальників та автоматичні сповіщення електронною поштою.
Виберіть тариф VPS для Easy!Appointments
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Easy!Appointments
Easy!Appointments — це комплексна платформа для планування з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє компаніям, що надають послуги, пропонувати онлайн-бронювання зустрічей без сплати комісій за кожне бронювання або прив'язки до платформи. Клієнти бачать доступність у реальному часі та самостійно бронюють вільні місця, зменшуючи кількість телефонних дзвінків та ручне керування календарем для персоналу.
Система підтримує кількох постачальників послуг з незалежними календарями, настроювані форми бронювання та автоматичні нагадування електронною поштою, які зменшують кількість неявок. Синхронізація з Google Календарем підтримує актуальність розкладів з інструментами, які персонал вже використовує. Галузі від охорони здоров'я та краси до консалтингу та освіти покладаються на Easy!Appointments завдяки його чистому інтерфейсу та гнучкій конфігурації. Це розгортання поєднує застосунок з базою даних MySQL для надійного збереження даних планування.
Ключові характеристики Easy!Appointments
Самостійне бронювання клієнтами
Клієнти переглядають доступність у реальному часі та записуються на прийом онлайн без зайвих узгоджень з персоналом.
Багатопровайдерні календарі
Керує індивідуальними календарями та вікнами доступності для кожного постачальника послуг, запобігаючи подвійним бронюванням між командами.
Автоматичні сповіщення
Автоматично надсилає електронні листи з підтвердженням та нагадуванням, зменшуючи кількість неявок без ручного контролю.
Синхронізація Календаря Google
Синхронізує бронювання з Google Календарем, щоб постачальники бачили зустрічі поряд з рештою свого розкладу.
Налаштовувані форми бронювання
Налаштуйте поля, які клієнти заповнюють під час бронювання, щоб отримати інформацію, необхідну для кожного типу послуг.
Чому варто запускати Easy!Appointments у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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