Easy!Appointments — це комплексна платформа для планування з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє компаніям, що надають послуги, пропонувати онлайн-бронювання зустрічей без сплати комісій за кожне бронювання або прив'язки до платформи. Клієнти бачать доступність у реальному часі та самостійно бронюють вільні місця, зменшуючи кількість телефонних дзвінків та ручне керування календарем для персоналу.

Система підтримує кількох постачальників послуг з незалежними календарями, настроювані форми бронювання та автоматичні нагадування електронною поштою, які зменшують кількість неявок. Синхронізація з Google Календарем підтримує актуальність розкладів з інструментами, які персонал вже використовує. Галузі від охорони здоров'я та краси до консалтингу та освіти покладаються на Easy!Appointments завдяки його чистому інтерфейсу та гнучкій конфігурації. Це розгортання поєднує застосунок з базою даних MySQL для надійного збереження даних планування.