Розгортання AFFiNE в один клік.
Універсальний робочий простір з відкритим кодом, що поєднує документи, дошки та бази даних, з підтримкою ШІ.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AFFiNE
AFFiNE — це open-source «KnowledgeOS», що усуває бар'єри між документуванням, візуальною співпрацею та організацією даних. Користувачі можуть створювати структуровані документи, малювати на нескінченних дошках і підтримувати організовані бази даних — все в одному робочому просторі — без перемикання між окремими інструментами для кожного завдання.
Побудований на архітектурі, що орієнтована на локальне зберігання та конфіденційність, AFFiNE зберігає ваші знання на інфраструктурі, яку ви контролюєте. ШІ-допомога інтегрована повсюдно, допомагаючи з написанням, малюванням та плануванням для кожного типу контенту. Це розгортання включає PostgreSQL з розширенням pgvector для розширеного пошуку, Redis для функцій у реальному часі та автоматизовану міграцію бази даних для надійних оновлень.
Ключові характеристики AFFiNE
Єдиний робочий простір
Поєднує документи, дошки та бази даних на одній платформі, щоб можна було переходити між написанням, створенням ескізів та організацією даних без перемикання контексту між окремими застосунками.
Безкінечні дошки-полотна
Дошки вільного формату з інструментами для малювання, створення діаграм та стікерів надають командам візуальний простір для мозкового штурму та дизайнерської роботи поряд зі структурованими документами.
Допомога на основі ШІ
ШІ інтегрований у всі типи контенту для допомоги з написанням, узагальненням та генерацією контенту, зменшуючи накладні витрати на створення високоякісних інформаційних матеріалів.
Структуровані бази даних
Організовуйте інформацію у настроюваних представленнях бази даних з можливостями фільтрації та запитів, замінюючи потребу в окремих інструментах для електронних таблиць в межах одного робочого простору.
Співпраця в режимі реального часу
Безконфліктна синхронізація дозволяє кільком членам команди одночасно редагувати документи та дошки, при цьому зміни миттєво відображаються на всіх підключених пристроях.
Чому варто запускати AFFiNE у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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