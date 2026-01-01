AFFiNE — це open-source «KnowledgeOS», що усуває бар'єри між документуванням, візуальною співпрацею та організацією даних. Користувачі можуть створювати структуровані документи, малювати на нескінченних дошках і підтримувати організовані бази даних — все в одному робочому просторі — без перемикання між окремими інструментами для кожного завдання.

Побудований на архітектурі, що орієнтована на локальне зберігання та конфіденційність, AFFiNE зберігає ваші знання на інфраструктурі, яку ви контролюєте. ШІ-допомога інтегрована повсюдно, допомагаючи з написанням, малюванням та плануванням для кожного типу контенту. Це розгортання включає PostgreSQL з розширенням pgvector для розширеного пошуку, Redis для функцій у реальному часі та автоматизовану міграцію бази даних для надійних оновлень.