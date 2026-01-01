Знижка до 68% на BeaverHabits

Розгорніть BeaverHabits в один клік.

Мінімалістичний самостійно розміщений трекер звичок, зосереджений на щоденних відмітках та серіях, без цілей чи складності.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть BeaverHabits в один клік.

Виберіть тариф VPS для BeaverHabits

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою BeaverHabits

BeaverHabits — це мінімалістичний додаток для відстеження звичок із самостійним розміщенням, натхненний методологією "не розривай ланцюг". На відміну від додатків для звичок, орієнтованих на цілі, BeaverHabits зосереджується виключно на щоденному ритуалі відмічання — відмічанні виконаних звичок, підтримці серій та візуалізації послідовності з часом без когнітивного навантаження цілей, етапів або балів.

Самостійне розміщення BeaverHabits на вашому VPS зберігає ваші особисті дані рутини приватними, без абонентської плати та без сторонніх служб синхронізації. Додаток зберігає всі дані у локальній базі даних SQLite та підтримує багатокористувацькі облікові записи, встановлення iOS PWA, фільтрацію за тегами, щоденні нотатки, REST API та інтеграції з Home Assistant, Apple Shortcuts і Stream Deck.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики BeaverHabits

Сітка щоденних відміток

Календарна сітка для кожної звички одразу показує серії та прогалини, що дозволяє легко відстежувати щоденну послідовність і мотивує її підтримувати.

Фільтрація тегів

Групуйте та фільтруйте звички за тегами для цілеспрямованого перегляду — переглядайте лише ранкові ритуали, звички для здоров'я або будь-яку власну категорію.

Щоденні нотатки

Додавайте до 1024 символів приміток на звичку на день, щоб записувати контекст, спостереження або причини пропуску.

Доступ до REST API

Програмно запитуйте та оновлюйте дані звичок, уможливлюючи автоматизацію за допомогою Швидких команд Apple, Home Assistant та Stream Deck через HabitDeck.

Підтримка PWA для iOS

Встановіть BeaverHabits як додаток на головний екран на iPhone та iPad для зручного відстеження з нативним інтерфейсом, без завантаження з App Store.

Чому варто запускати BeaverHabits у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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