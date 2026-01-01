Розгорніть BeaverHabits в один клік.
Мінімалістичний самостійно розміщений трекер звичок, зосереджений на щоденних відмітках та серіях, без цілей чи складності.
Виберіть тариф VPS для BeaverHabits
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою BeaverHabits
BeaverHabits — це мінімалістичний додаток для відстеження звичок із самостійним розміщенням, натхненний методологією "не розривай ланцюг". На відміну від додатків для звичок, орієнтованих на цілі, BeaverHabits зосереджується виключно на щоденному ритуалі відмічання — відмічанні виконаних звичок, підтримці серій та візуалізації послідовності з часом без когнітивного навантаження цілей, етапів або балів.
Самостійне розміщення BeaverHabits на вашому VPS зберігає ваші особисті дані рутини приватними, без абонентської плати та без сторонніх служб синхронізації. Додаток зберігає всі дані у локальній базі даних SQLite та підтримує багатокористувацькі облікові записи, встановлення iOS PWA, фільтрацію за тегами, щоденні нотатки, REST API та інтеграції з Home Assistant, Apple Shortcuts і Stream Deck.
Ключові характеристики BeaverHabits
Сітка щоденних відміток
Календарна сітка для кожної звички одразу показує серії та прогалини, що дозволяє легко відстежувати щоденну послідовність і мотивує її підтримувати.
Фільтрація тегів
Групуйте та фільтруйте звички за тегами для цілеспрямованого перегляду — переглядайте лише ранкові ритуали, звички для здоров'я або будь-яку власну категорію.
Щоденні нотатки
Додавайте до 1024 символів приміток на звичку на день, щоб записувати контекст, спостереження або причини пропуску.
Доступ до REST API
Програмно запитуйте та оновлюйте дані звичок, уможливлюючи автоматизацію за допомогою Швидких команд Apple, Home Assistant та Stream Deck через HabitDeck.
Підтримка PWA для iOS
Встановіть BeaverHabits як додаток на головний екран на iPhone та iPad для зручного відстеження з нативним інтерфейсом, без завантаження з App Store.
Чому варто запускати BeaverHabits у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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