BeaverHabits — це мінімалістичний додаток для відстеження звичок із самостійним розміщенням, натхненний методологією "не розривай ланцюг". На відміну від додатків для звичок, орієнтованих на цілі, BeaverHabits зосереджується виключно на щоденному ритуалі відмічання — відмічанні виконаних звичок, підтримці серій та візуалізації послідовності з часом без когнітивного навантаження цілей, етапів або балів.

Самостійне розміщення BeaverHabits на вашому VPS зберігає ваші особисті дані рутини приватними, без абонентської плати та без сторонніх служб синхронізації. Додаток зберігає всі дані у локальній базі даних SQLite та підтримує багатокористувацькі облікові записи, встановлення iOS PWA, фільтрацію за тегами, щоденні нотатки, REST API та інтеграції з Home Assistant, Apple Shortcuts і Stream Deck.