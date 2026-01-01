BentoPDF – це орієнтований на конфіденційність інструментарій для роботи з PDF, який обробляє документи повністю в браузері користувача — файли ніколи не залишають клієнтську машину та не потрапляють на зовнішній сервер. Він замінює численні онлайн-сервіси для PDF єдиним самостійно розміщеним інтерфейсом, що охоплює об'єднання, розділення, зміну порядку сторінок, обертання, конвертацію зображень, OCR, стиснення, захист паролем, водяні знаки, колонтитули та редагування метаданих.

Для команд та організацій, які працюють з конфіденційними документами — контрактами, фінансовими звітами, юридичними документами — самостійне розміщення BentoPDF усуває ризик конфіденційності, пов'язаний із завантаженням конфіденційних файлів до комерційних PDF-сервісів, які можуть зберігати копії або реєструвати використання. Оскільки вся обробка відбувається на стороні клієнта, VPS лише надає вебінтерфейс, зберігаючи мінімальні вимоги до ресурсів сервера, забезпечуючи при цьому повну конфіденційність документів.