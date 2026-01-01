Розгортання BentoPDF в один клік.
Інструментарій для роботи з PDF у браузері з фокусом на конфіденційність для об'єднання, розділення, перетворення та захисту PDF-файлів без завантаження файлів куди-небудь.
Виберіть тариф VPS для BentoPDF
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою BentoPDF
BentoPDF – це орієнтований на конфіденційність інструментарій для роботи з PDF, який обробляє документи повністю в браузері користувача — файли ніколи не залишають клієнтську машину та не потрапляють на зовнішній сервер. Він замінює численні онлайн-сервіси для PDF єдиним самостійно розміщеним інтерфейсом, що охоплює об'єднання, розділення, зміну порядку сторінок, обертання, конвертацію зображень, OCR, стиснення, захист паролем, водяні знаки, колонтитули та редагування метаданих.
Для команд та організацій, які працюють з конфіденційними документами — контрактами, фінансовими звітами, юридичними документами — самостійне розміщення BentoPDF усуває ризик конфіденційності, пов'язаний із завантаженням конфіденційних файлів до комерційних PDF-сервісів, які можуть зберігати копії або реєструвати використання. Оскільки вся обробка відбувається на стороні клієнта, VPS лише надає вебінтерфейс, зберігаючи мінімальні вимоги до ресурсів сервера, забезпечуючи при цьому повну конфіденційність документів.
Ключові характеристики BentoPDF
Клієнтська обробка
Усі маніпуляції з PDF відбуваються в браузері користувача — документи ніколи не завантажуються на сервер, тому навіть хост-машина ніколи не бачить вміст файлів.
Об'єднати, розділити та перевпорядкувати
Об'єднуйте кілька PDF-файлів, розділяйте їх на окремі сторінки або розділи та перетягуйте сторінки в потрібному порядку за лічені секунди.
Інтегрований OCR
Перетворюйте відскановані PDF-файли на основі зображень на повністю доступні для пошуку та вибору текстові документи без надсилання файлів до сторонньої служби розпізнавання.
Безпека документів
Додайте захист паролем, шифрування та водяні знаки до конфіденційних PDF-файлів перед розповсюдженням, або зніміть обмеження з належних вам PDF-файлів, щоб відновити доступ до редагування.
Перетворення формату
Перетворюйте зображення на PDF, експортуйте сторінки як зображення та перетворюйте Markdown-файли з діаграмами Mermaid на відформатовані PDF-файли — усе це з одного інтерфейсу.
Чому варто запускати BentoPDF у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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