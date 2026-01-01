Знижка до 68% на BentoPDF

Розгортання BentoPDF в один клік.

Інструментарій для роботи з PDF у браузері з фокусом на конфіденційність для об'єднання, розділення, перетворення та захисту PDF-файлів без завантаження файлів куди-небудь.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання BentoPDF в один клік.

Виберіть тариф VPS для BentoPDF

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою BentoPDF

BentoPDF – це орієнтований на конфіденційність інструментарій для роботи з PDF, який обробляє документи повністю в браузері користувача — файли ніколи не залишають клієнтську машину та не потрапляють на зовнішній сервер. Він замінює численні онлайн-сервіси для PDF єдиним самостійно розміщеним інтерфейсом, що охоплює об'єднання, розділення, зміну порядку сторінок, обертання, конвертацію зображень, OCR, стиснення, захист паролем, водяні знаки, колонтитули та редагування метаданих.

Для команд та організацій, які працюють з конфіденційними документами — контрактами, фінансовими звітами, юридичними документами — самостійне розміщення BentoPDF усуває ризик конфіденційності, пов'язаний із завантаженням конфіденційних файлів до комерційних PDF-сервісів, які можуть зберігати копії або реєструвати використання. Оскільки вся обробка відбувається на стороні клієнта, VPS лише надає вебінтерфейс, зберігаючи мінімальні вимоги до ресурсів сервера, забезпечуючи при цьому повну конфіденційність документів.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики BentoPDF

Клієнтська обробка

Усі маніпуляції з PDF відбуваються в браузері користувача — документи ніколи не завантажуються на сервер, тому навіть хост-машина ніколи не бачить вміст файлів.

Об'єднати, розділити та перевпорядкувати

Об'єднуйте кілька PDF-файлів, розділяйте їх на окремі сторінки або розділи та перетягуйте сторінки в потрібному порядку за лічені секунди.

Інтегрований OCR

Перетворюйте відскановані PDF-файли на основі зображень на повністю доступні для пошуку та вибору текстові документи без надсилання файлів до сторонньої служби розпізнавання.

Безпека документів

Додайте захист паролем, шифрування та водяні знаки до конфіденційних PDF-файлів перед розповсюдженням, або зніміть обмеження з належних вам PDF-файлів, щоб відновити доступ до редагування.

Перетворення формату

Перетворюйте зображення на PDF, експортуйте сторінки як зображення та перетворюйте Markdown-файли з діаграмами Mermaid на відформатовані PDF-файли — усе це з одного інтерфейсу.

Чому варто запускати BentoPDF у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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