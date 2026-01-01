Знижка до 68% на AppFlowy

Розгортання AppFlowy в один клік.

Орієнтований на конфіденційність відкритий робочий простір, що поєднує нотатки, вікі, бази даних та управління проєктами, як альтернатива Notion.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання AppFlowy в один клік.

Виберіть тариф VPS для AppFlowy

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою AppFlowy

AppFlowy — це open-source платформа для продуктивної роботи, створена як альтернатива Notion з акцентом на приватність, що поєднує гнучкий блоковий редактор, перегляди баз даних та ШІ-помічник для написання в єдиному спільному робочому просторі. Розроблена на Flutter та Rust, вона забезпечує нативну продуктивність на десктопі, мобільних пристроях і в браузері, зберігаючи повний контроль над даними.

Самостійний хостинг AppFlowy усуває абонентську плату за кожного користувача, усуває доступ третіх сторін до конфіденційних документів та надає необмежену кількість робочих просторів і користувачів за фіксовану вартість інфраструктури. Цей шаблон розгортає повний стек AppFlowy Cloud — веб-клієнт, API-бекeнд, автентифікацію, об'єктне сховище та базу даних — готовий до підключень з нативних десктопних та мобільних застосунків AppFlowy.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики AppFlowy

Блоковий редактор

Створюйте насичені документи з текстом, зображеннями, вбудованим вмістом та медіа, використовуючи інтуїтивно зрозумілий блоковий редактор, який стабільно працює на настільних комп'ютерах, мобільних пристроях та в інтернеті без відмінностей у функціях між платформами.

Гнучкі перегляди бази даних

Переглядайте та керуйте тими самими даними у вигляді таблиці, дошки Канбан, календаря або галереї, надаючи різним членам команди макет, який відповідає їхньому робочому процесу, без дублювання інформації.

ШІ-допомога у написанні

Генеруйте, узагальнюйте та вдосконалюйте вміст безпосередньо в документах, використовуючи вбудовані функції ШІ, які підключаються до зовнішнього постачальника (наприклад, OpenAI або Azure OpenAI), налаштованого за допомогою ключа API — дані обробляються цим постачальником.

Співпраця в реальному часі

Працюйте одночасно з колегами, використовуючи безконфліктну синхронізацію, щоб кілька людей могли редагувати один і той же документ, не перезаписуючи зміни один одного.

Повна власність даних

Усі документи, бази даних та файлові вкладення зберігаються на вашій власній інфраструктурі без прив'язки до постачальника, забезпечуючи відповідність нормативним актам щодо даних та повний контроль над зберіганням.

Чому варто запускати AppFlowy у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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