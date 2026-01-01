Розгортання AppFlowy в один клік.
Орієнтований на конфіденційність відкритий робочий простір, що поєднує нотатки, вікі, бази даних та управління проєктами, як альтернатива Notion.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AppFlowy
AppFlowy — це open-source платформа для продуктивної роботи, створена як альтернатива Notion з акцентом на приватність, що поєднує гнучкий блоковий редактор, перегляди баз даних та ШІ-помічник для написання в єдиному спільному робочому просторі. Розроблена на Flutter та Rust, вона забезпечує нативну продуктивність на десктопі, мобільних пристроях і в браузері, зберігаючи повний контроль над даними.
Самостійний хостинг AppFlowy усуває абонентську плату за кожного користувача, усуває доступ третіх сторін до конфіденційних документів та надає необмежену кількість робочих просторів і користувачів за фіксовану вартість інфраструктури. Цей шаблон розгортає повний стек AppFlowy Cloud — веб-клієнт, API-бекeнд, автентифікацію, об'єктне сховище та базу даних — готовий до підключень з нативних десктопних та мобільних застосунків AppFlowy.
Ключові характеристики AppFlowy
Блоковий редактор
Створюйте насичені документи з текстом, зображеннями, вбудованим вмістом та медіа, використовуючи інтуїтивно зрозумілий блоковий редактор, який стабільно працює на настільних комп'ютерах, мобільних пристроях та в інтернеті без відмінностей у функціях між платформами.
Гнучкі перегляди бази даних
Переглядайте та керуйте тими самими даними у вигляді таблиці, дошки Канбан, календаря або галереї, надаючи різним членам команди макет, який відповідає їхньому робочому процесу, без дублювання інформації.
ШІ-допомога у написанні
Генеруйте, узагальнюйте та вдосконалюйте вміст безпосередньо в документах, використовуючи вбудовані функції ШІ, які підключаються до зовнішнього постачальника (наприклад, OpenAI або Azure OpenAI), налаштованого за допомогою ключа API — дані обробляються цим постачальником.
Співпраця в реальному часі
Працюйте одночасно з колегами, використовуючи безконфліктну синхронізацію, щоб кілька людей могли редагувати один і той же документ, не перезаписуючи зміни один одного.
Повна власність даних
Усі документи, бази даних та файлові вкладення зберігаються на вашій власній інфраструктурі без прив'язки до постачальника, забезпечуючи відповідність нормативним актам щодо даних та повний контроль над зберіганням.
Чому варто запускати AppFlowy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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