AppFlowy — це open-source платформа для продуктивної роботи, створена як альтернатива Notion з акцентом на приватність, що поєднує гнучкий блоковий редактор, перегляди баз даних та ШІ-помічник для написання в єдиному спільному робочому просторі. Розроблена на Flutter та Rust, вона забезпечує нативну продуктивність на десктопі, мобільних пристроях і в браузері, зберігаючи повний контроль над даними.

Самостійний хостинг AppFlowy усуває абонентську плату за кожного користувача, усуває доступ третіх сторін до конфіденційних документів та надає необмежену кількість робочих просторів і користувачів за фіксовану вартість інфраструктури. Цей шаблон розгортає повний стек AppFlowy Cloud — веб-клієнт, API-бекeнд, автентифікацію, об'єктне сховище та базу даних — готовий до підключень з нативних десктопних та мобільних застосунків AppFlowy.