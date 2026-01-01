Deploy Cryptgeon in one click installation.
Zero-knowledge encrypted note and file sharing with self-destructing messages based on views or expiry time.
Виберіть тариф VPS для Cryptgeon
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cryptgeon
Cryptgeon is a privacy-focused, open-source alternative to PrivNote for sharing sensitive information securely. All encryption happens client-side in the browser before data ever reaches the server, implementing a zero-knowledge architecture where even administrators cannot read message contents. Notes and files self-destruct after a configurable number of views or a time limit, ensuring sensitive data never lingers.
Self-hosting Cryptgeon on your VPS means your organization's secure communication channel runs on infrastructure you fully control — no third-party services, no data retention policies imposed by others, and complete freedom to configure expiration limits, file size caps, and access policies to match your security requirements.
Ключові характеристики Cryptgeon
Zero-Knowledge Encryption
All encryption and decryption happens in the browser, so the server never has access to plaintext content — not even administrators can read messages.
Self-Destructing Messages
Notes and files expire automatically after a set number of views or a time limit, preventing sensitive data from persisting beyond its intended use.
File Sharing Support
Share encrypted files alongside text notes, making it suitable for securely transferring credentials, keys, and confidential documents.
No Account Required
Completely anonymous sharing — recipients access content via a unique link without creating an account or providing personal information.
Password Protection
Add an extra layer of security by protecting notes with a password that recipients must enter before decryption occurs.
Чому варто запускати Cryptgeon у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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