Розгортання Temporal в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для виконання надійних робочих процесів для створення відмовостійких, довготривалих застосунків у великих масштабах.
Виберіть тариф VPS для Temporal
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Temporal
Temporal — це платформа з відкритим вихідним кодом для виконання надійних робочих процесів, що дозволяє розробникам писати довготривалі, відмовостійкі застосунки як звичайний код. Робочі процеси, написані за допомогою Temporal, автоматично переживають збої процесів, мережеві розділення та відмови інфраструктури — не потребуючи ручного створення контрольних точок, скінченних автоматів у базах даних або складної логіки повторних спроб. Коли воркер перезапускається, виконання відновлюється точно з того місця, де воно зупинилося.
Це розгортання запускає повний стек Temporal: сервер з PostgreSQL для збереження даних та Elasticsearch для пошуку історії робочих процесів і видимості. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє відстежувати активні робочі процеси, переглядати історії подій, шукати виконання за статусом або користувацькими атрибутами та запускати сигнали — надаючи вашій команді повну спостережуваність за запущеними бізнес-процесами.
Ключові характеристики Temporal
Надійне виконання
Робочі процеси автоматично витримують збої та перезапуски інфраструктури, відновлюючи роботу саме там, де вони зупинилися, без додаткової інфраструктури.
Видимість робочого процесу
Пошук на базі Elasticsearch дозволяє фільтрувати та перевіряти виконання робочих процесів за статусом, типом робочого процесу, спеціальними атрибутами пошуку або часовим діапазоном.
Автоматичні повтори
Визначте політики повторних спроб з налаштовуваною затримкою для будь-якої дії, щоб тимчасові збої оброблялися без зміни коду програми.
Довготривалі робочі процеси
Нативно підтримує робочі процеси, які тривають хвилини, дні або роки — зокрема заплановані таймери, етапи схвалення людиною та зовнішні сигнали.
Багатомовні SDK
Воркери з'єднуються через gRPC, використовуючи офіційні SDK для Go, Python, Java, TypeScript, .NET та PHP.
Чому варто запускати Temporal у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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