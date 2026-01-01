Знижка до 68% на Temporal

Розгортання Temporal в один клік.

Платформа з відкритим вихідним кодом для виконання надійних робочих процесів для створення відмовостійких, довготривалих застосунків у великих масштабах.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Temporal в один клік.

Виберіть тариф VPS для Temporal

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Temporal

Temporal — це платформа з відкритим вихідним кодом для виконання надійних робочих процесів, що дозволяє розробникам писати довготривалі, відмовостійкі застосунки як звичайний код. Робочі процеси, написані за допомогою Temporal, автоматично переживають збої процесів, мережеві розділення та відмови інфраструктури — не потребуючи ручного створення контрольних точок, скінченних автоматів у базах даних або складної логіки повторних спроб. Коли воркер перезапускається, виконання відновлюється точно з того місця, де воно зупинилося.

Це розгортання запускає повний стек Temporal: сервер з PostgreSQL для збереження даних та Elasticsearch для пошуку історії робочих процесів і видимості. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє відстежувати активні робочі процеси, переглядати історії подій, шукати виконання за статусом або користувацькими атрибутами та запускати сигнали — надаючи вашій команді повну спостережуваність за запущеними бізнес-процесами.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Temporal

Надійне виконання

Робочі процеси автоматично витримують збої та перезапуски інфраструктури, відновлюючи роботу саме там, де вони зупинилися, без додаткової інфраструктури.

Видимість робочого процесу

Пошук на базі Elasticsearch дозволяє фільтрувати та перевіряти виконання робочих процесів за статусом, типом робочого процесу, спеціальними атрибутами пошуку або часовим діапазоном.

Автоматичні повтори

Визначте політики повторних спроб з налаштовуваною затримкою для будь-якої дії, щоб тимчасові збої оброблялися без зміни коду програми.

Довготривалі робочі процеси

Нативно підтримує робочі процеси, які тривають хвилини, дні або роки — зокрема заплановані таймери, етапи схвалення людиною та зовнішні сигнали.

Багатомовні SDK

Воркери з'єднуються через gRPC, використовуючи офіційні SDK для Go, Python, Java, TypeScript, .NET та PHP.

Чому варто запускати Temporal у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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