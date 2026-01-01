Temporal — це платформа з відкритим вихідним кодом для виконання надійних робочих процесів, що дозволяє розробникам писати довготривалі, відмовостійкі застосунки як звичайний код. Робочі процеси, написані за допомогою Temporal, автоматично переживають збої процесів, мережеві розділення та відмови інфраструктури — не потребуючи ручного створення контрольних точок, скінченних автоматів у базах даних або складної логіки повторних спроб. Коли воркер перезапускається, виконання відновлюється точно з того місця, де воно зупинилося.

Це розгортання запускає повний стек Temporal: сервер з PostgreSQL для збереження даних та Elasticsearch для пошуку історії робочих процесів і видимості. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє відстежувати активні робочі процеси, переглядати історії подій, шукати виконання за статусом або користувацькими атрибутами та запускати сигнали — надаючи вашій команді повну спостережуваність за запущеними бізнес-процесами.