Chartbrew — це платформа для аналітики та звітності з відкритим вихідним кодом, створена для команд, яким потрібно об'єднувати дані з кількох джерел в єдину інтерактивну інформаційну панель. Вона безпосередньо підключається до REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics та багатьох SaaS-інструментів, потім візуалізує діаграми, які оновлюються за розкладом без сторонніх ETL-сервісів.

Самостійне розміщення Chartbrew на власному VPS зберігає ключі API, результати запитів та дані клієнтів у вашому середовищі, скасовує оплату за кожного користувача на спільних інформаційних панелях і надає вам повний контроль над тим, як звіти плануються, вбудовуються та надаються клієнтам або зацікавленим сторонам.