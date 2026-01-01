Розгортання Chartbrew в один клік.
Платформа звітності з відкритим кодом, яка перетворює дані з API, SQL та NoSQL на інтерактивні інформаційні панелі за допомогою ШІ-асистента.
Виберіть тариф VPS для Chartbrew
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Chartbrew
Chartbrew — це платформа для аналітики та звітності з відкритим вихідним кодом, створена для команд, яким потрібно об'єднувати дані з кількох джерел в єдину інтерактивну інформаційну панель. Вона безпосередньо підключається до REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics та багатьох SaaS-інструментів, потім візуалізує діаграми, які оновлюються за розкладом без сторонніх ETL-сервісів.
Самостійне розміщення Chartbrew на власному VPS зберігає ключі API, результати запитів та дані клієнтів у вашому середовищі, скасовує оплату за кожного користувача на спільних інформаційних панелях і надає вам повний контроль над тим, як звіти плануються, вбудовуються та надаються клієнтам або зацікавленим сторонам.
Ключові характеристики Chartbrew
Багатоджерельні конектори
Отримуйте дані з REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore та популярних SaaS-інструментів в єдину панель керування.
Графічний помічник ШІ
Опишіть потрібний графік простою англійською мовою і дозвольте вбудованому ШІ згенерувати запит та візуалізацію для вас.
Планові звіти
Оновлюйте набори даних за розкладом cron та надсилайте знімки електронною поштою або через Slack, щоб зацікавлені сторони отримували актуальні дані без входу в систему.
Вбудовувані панелі приладів
Діліться публічними посиланнями лише для читання або вбудовуйте діаграми безпосередньо в клієнтських порталах, інтранетах та зовнішніх додатках за допомогою iframe.
Співпраця команди
Запросіть колег із рольовими дозволами, щоб разом створювати, переглядати та коментувати дашборди.
Чому варто запускати Chartbrew у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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