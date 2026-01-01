Apache DevLake — це платформа з відкритим кодом для інженерної аналітики, яка об'єднує дані з систем відстеження проблем, хостингів вихідного коду, конвеєрів CI/CD та інструментів управління інцидентами в єдине сховище даних. Команди підключають GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty та десятки інших джерел для автоматичного обчислення метрик DORA — частоти розгортання, часу виконання змін, частоти відмов змін та середнього часу відновлення — разом з інформаційними панелями Grafana, які візуалізують продуктивність команди з часом.

Самостійне розміщення DevLake зберігає всю інженерну телеметрію та облікові дані інтеграції на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Кожен токен API та з'єднання OAuth шифруються в стані спокою за допомогою ключа, яким ви володієте, а всі метрики зберігаються в базі даних MySQL на вашому сервері — жодні дані не залишають ваше середовище для стороннього аналітичного сервісу.