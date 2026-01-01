Знижка до 68% на Apache DevLake

Розгортайте Apache DevLake в один клік.

Платформа з відкритим вихідним кодом, що агрегує дані з понад 60 інструментів розробки для обчислення метрик DORA та візуалізації продуктивності інженерної команди.

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VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортайте Apache DevLake в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache DevLake

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
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Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
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Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache DevLake

Apache DevLake — це платформа з відкритим кодом для інженерної аналітики, яка об'єднує дані з систем відстеження проблем, хостингів вихідного коду, конвеєрів CI/CD та інструментів управління інцидентами в єдине сховище даних. Команди підключають GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty та десятки інших джерел для автоматичного обчислення метрик DORA — частоти розгортання, часу виконання змін, частоти відмов змін та середнього часу відновлення — разом з інформаційними панелями Grafana, які візуалізують продуктивність команди з часом.

Самостійне розміщення DevLake зберігає всю інженерну телеметрію та облікові дані інтеграції на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Кожен токен API та з'єднання OAuth шифруються в стані спокою за допомогою ключа, яким ви володієте, а всі метрики зберігаються в базі даних MySQL на вашому сервері — жодні дані не залишають ваше середовище для стороннього аналітичного сервісу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache DevLake

Метрики DORA

Автоматично обчислюйте частоту розгортання, час виконання змін, рівень відмов після змін і середній час відновлення з підключених інструментів — ручний збір даних не потрібен.

Готові дашборди

Готові дашборди Grafana візуалізують метрики DORA, час циклу PR, вік помилок та стан конвеєра розгортання без жодної конфігурації після налаштування.

60+ плагінів джерел даних

Готові конектори для GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube та інших об'єднують усі інженерні дані в одному місці.

Користувацькі SQL метрики

Запитуйте нормалізоване озеро даних за допомогою звичайного SQL для визначення метрик для команд, фільтрів та власних інформаційних панелей, окрім вбудованих подань DORA.

Зашифроване сховище облікових даних

Усі токени API та ключі OAuth зашифровані в стані спокою за допомогою автоматично згенерованого ключа, що зберігається виключно у вашій самостійно розміщеній базі даних MySQL.

Чому варто запускати Apache DevLake у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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