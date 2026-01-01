Розгортайте Apache DevLake в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом, що агрегує дані з понад 60 інструментів розробки для обчислення метрик DORA та візуалізації продуктивності інженерної команди.
Виберіть тариф VPS для Apache DevLake
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache DevLake
Apache DevLake — це платформа з відкритим кодом для інженерної аналітики, яка об'єднує дані з систем відстеження проблем, хостингів вихідного коду, конвеєрів CI/CD та інструментів управління інцидентами в єдине сховище даних. Команди підключають GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty та десятки інших джерел для автоматичного обчислення метрик DORA — частоти розгортання, часу виконання змін, частоти відмов змін та середнього часу відновлення — разом з інформаційними панелями Grafana, які візуалізують продуктивність команди з часом.
Самостійне розміщення DevLake зберігає всю інженерну телеметрію та облікові дані інтеграції на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Кожен токен API та з'єднання OAuth шифруються в стані спокою за допомогою ключа, яким ви володієте, а всі метрики зберігаються в базі даних MySQL на вашому сервері — жодні дані не залишають ваше середовище для стороннього аналітичного сервісу.
Ключові характеристики Apache DevLake
Метрики DORA
Автоматично обчислюйте частоту розгортання, час виконання змін, рівень відмов після змін і середній час відновлення з підключених інструментів — ручний збір даних не потрібен.
Готові дашборди
Готові дашборди Grafana візуалізують метрики DORA, час циклу PR, вік помилок та стан конвеєра розгортання без жодної конфігурації після налаштування.
60+ плагінів джерел даних
Готові конектори для GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube та інших об'єднують усі інженерні дані в одному місці.
Користувацькі SQL метрики
Запитуйте нормалізоване озеро даних за допомогою звичайного SQL для визначення метрик для команд, фільтрів та власних інформаційних панелей, окрім вбудованих подань DORA.
Зашифроване сховище облікових даних
Усі токени API та ключі OAuth зашифровані в стані спокою за допомогою автоматично згенерованого ключа, що зберігається виключно у вашій самостійно розміщеній базі даних MySQL.
Чому варто запускати Apache DevLake у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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