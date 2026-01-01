Розгортання Apache Superset в один клік.
Сучасна платформа бізнес-аналітики з відкритим кодом для створення інтерактивних інформаційних панелей, дослідження наборів даних та виконання SQL-аналізу у понад 40 базах даних.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Superset
Apache Superset — це готова до використання на підприємствах платформа бізнес-аналітики, яка робить дослідження даних доступним для користувачів будь-якого технічного рівня. Аналітики отримують інтерфейс перетягування без коду для створення діаграм і панелей управління, тоді як інженери отримують SQL Lab — повнофункціональне SQL IDE з історією запитів, збереженими запитами та експортом результатів. Superset підключається до понад 40 SQL-баз даних та сховищ даних через SQLAlchemy, забезпечуючи єдиний аналітичний рівень для всього вашого стеку даних.
Самостійне розміщення Superset на вашому VPS означає необмежену кількість користувачів, необмежену кількість джерел даних та відсутність ліцензування за кожного користувача. Бізнес-дані залишаються у вашій інфраструктурі, відповідаючи вимогам відповідності, тоді як PostgreSQL та Redis — включені в цей шаблон — забезпечують зберігання метаданих та кешування запитів для продуктивності, готової до використання у виробничому середовищі.
Ключові характеристики Apache Superset
Багата бібліотека візуалізації
Вибирайте з десятків типів діаграм — стовпчасті діаграми, лінійні графіки, точкові діаграми, геопросторові карти та багато іншого — щоб чітко відобразити ваші дані.
SQL Lab IDE
Пишіть та виконуйте SQL-запити з підсвічуванням синтаксису, історією запитів та експортом результатів — поєднуючи безкодові дашборди та розширену роботу з даними.
40+ конекторів баз даних
Підключайтеся до PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift та десятків інших через уніфікований рівень з'єднання на основі SQLAlchemy.
Інтерактивні дашборди
Створюйте інформаційні панелі з перехресними фільтрами, деталізованою навігацією та запланованими звітами електронною поштою, щоб зацікавлені сторони завжди мали актуальні дані.
Рольовий контроль доступу
Надавайте деталізовані дозволи до наборів даних, інформаційних панелей та джерел даних, щоб кожна команда бачила лише те, до чого їй дозволено доступ.
Чому варто запускати Apache Superset у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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