Apache Superset — це готова до використання на підприємствах платформа бізнес-аналітики, яка робить дослідження даних доступним для користувачів будь-якого технічного рівня. Аналітики отримують інтерфейс перетягування без коду для створення діаграм і панелей управління, тоді як інженери отримують SQL Lab — повнофункціональне SQL IDE з історією запитів, збереженими запитами та експортом результатів. Superset підключається до понад 40 SQL-баз даних та сховищ даних через SQLAlchemy, забезпечуючи єдиний аналітичний рівень для всього вашого стеку даних.

Самостійне розміщення Superset на вашому VPS означає необмежену кількість користувачів, необмежену кількість джерел даних та відсутність ліцензування за кожного користувача. Бізнес-дані залишаються у вашій інфраструктурі, відповідаючи вимогам відповідності, тоді як PostgreSQL та Redis — включені в цей шаблон — забезпечують зберігання метаданих та кешування запитів для продуктивності, готової до використання у виробничому середовищі.