Ackee — це аналітична платформа з відкритим вихідним кодом на базі Node.js, яка повністю працює на власному сервері. Вона використовує багатоетапний процес анонімізації для видалення персональних даних, що ідентифікують особу, з даних відвідувачів, водночас надаючи значущу інформацію про перегляди сторінок, джерела переходів, тривалість сесій та типи пристроїв.

На відміну від традиційних аналітичних сервісів, які зберігають дані відвідувачів на сторонній інфраструктурі, Ackee надає повне право власності на дані трафіку. Її мінімалістичний інтерфейс та централізований GraphQL API дозволяють легко відстежувати кілька вебсайтів та інтегрувати аналітичні дані в індивідуальні інформаційні панелі або звітові конвеєри — без банерів про файли cookie або проблем з GDPR.