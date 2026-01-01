Розгортання Ackee в один клік.
Самохостингова, орієнтована на конфіденційність аналітика сайтів, яка відстежує відвідувачів без шкоди для їхніх особистих даних.
Виберіть тариф VPS для Ackee
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ackee
Ackee — це аналітична платформа з відкритим вихідним кодом на базі Node.js, яка повністю працює на власному сервері. Вона використовує багатоетапний процес анонімізації для видалення персональних даних, що ідентифікують особу, з даних відвідувачів, водночас надаючи значущу інформацію про перегляди сторінок, джерела переходів, тривалість сесій та типи пристроїв.
На відміну від традиційних аналітичних сервісів, які зберігають дані відвідувачів на сторонній інфраструктурі, Ackee надає повне право власності на дані трафіку. Її мінімалістичний інтерфейс та централізований GraphQL API дозволяють легко відстежувати кілька вебсайтів та інтегрувати аналітичні дані в індивідуальні інформаційні панелі або звітові конвеєри — без банерів про файли cookie або проблем з GDPR.
Ключові характеристики Ackee
Конфіденційність
Багатоетапна анонімізація видаляє персональні дані перед зберіганням, щоб ви могли збирати цінні дані — що може допомогти зменшити потребу в банерах про файли cookie або спростити дотримання вимог залежно від юрисдикції та конфігурації.
Необмежена кількість доменів
Відстежуйте стільки вебсайтів та застосунків, скільки вам потрібно, з однієї інформаційної панелі, без цінових рівнів за сайт або обмежень на основі трафіку.
GraphQL API
Централізований GraphQL API дозволяє програмно отримувати аналітичні дані у власні інформаційні панелі, звіти або сторонні інструменти без прив'язки до вбудованого інтерфейсу користувача.
Легкий скрипт відстеження
Фрагмент коду відстеження мінімально впливає на продуктивність сторінок, що дозволяє уникнути штрафів за швидкість завантаження, пов'язаних з важчими комерційними аналітичними бібліотеками.
Власне відстеження подій
Відстежуйте конкретні взаємодії користувачів окрім переглядів сторінок, що дає вам змогу бачити конверсії, натискання кнопок та інші значущі дії на ваших сайтах.
Чому варто запускати Ackee у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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