Розгортання Crafty Controller в один клік.
Веб-панель керування для створення, налаштування та керування кількома серверами Minecraft Java та Bedrock з однієї інформаційної панелі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Crafty Controller
Crafty Controller — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для керування серверами Minecraft Java та Bedrock з єдиної панелі керування. Він усуває необхідність постійно перемикатися між SSH-сесіями та вкладками екрану, надаючи живі консолі для кожного сервера, вбудований файловий менеджер, заплановані завдання та резервне копіювання в один клік — все це в чистому веб-інтерфейсі з багатокористувацьким доступом на основі ролей.
Самостійний хостинг Crafty на вашому VPS зберігає повне право власності на світи, конфігурації плагінів та дані гравців на обладнанні, яке ви контролюєте. Ви можете запускати нові сервери з популярних типів jar-файлів — vanilla, Paper, Spigot, Forge та Bedrock — не виходячи з браузера, а також ділитися обмеженим адмініструванням з друзями або модераторами, використовуючи деталізовані дозволи.
Ключові характеристики Crafty Controller
Багатосерверне керування
Запускайте, відстежуйте та керуйте кількома серверами Minecraft Java та Bedrock паралельно з однієї панелі керування.
Веб-консоль
Транслюйте живі журнали сервера та надсилайте команди з браузера, з можливістю пошуку в історії та кольоровим виводом для кожного сервера.
Заплановані завдання
Автоматизуйте резервне копіювання, перезапуски та виконання команд за розкладом у стилі cron, щоб підтримувати сервери в робочому стані без ручного втручання.
Рольовий доступ
Визначте користувачів з обмеженими дозволами, щоб модератори та члени спільноти могли допомагати керувати серверами без root-доступу або конфіденційних облікових даних.
Файловий менеджер
Переглядайте, редагуйте, завантажуйте та вивантажуйте файли сервера — світи, плагіни, конфігурації — безпосередньо в браузері без клієнтів SSH або SFTP.
Чому варто запускати Crafty Controller у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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