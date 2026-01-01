Crafty Controller — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для керування серверами Minecraft Java та Bedrock з єдиної панелі керування. Він усуває необхідність постійно перемикатися між SSH-сесіями та вкладками екрану, надаючи живі консолі для кожного сервера, вбудований файловий менеджер, заплановані завдання та резервне копіювання в один клік — все це в чистому веб-інтерфейсі з багатокористувацьким доступом на основі ролей.

Самостійний хостинг Crafty на вашому VPS зберігає повне право власності на світи, конфігурації плагінів та дані гравців на обладнанні, яке ви контролюєте. Ви можете запускати нові сервери з популярних типів jar-файлів — vanilla, Paper, Spigot, Forge та Bedrock — не виходячи з браузера, а також ділитися обмеженим адмініструванням з друзями або модераторами, використовуючи деталізовані дозволи.